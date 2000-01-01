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    Лига чемпионов. «Бавария» примет «ПСЖ»

    Сегодня, 7 апреля, четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов продолжится двумя матчами. В одном из них «Бавария» примет «ПСЖ».

    Это повторение последнего финала турнира, в котором победа досталась немцам.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.

    • Последний матч между командами в Мюнхене остался за «Баварией» (3:1, 2017 год).
    • В матче не примет участия лучший бомбардир текущего сезона Бундеслиги Роберт Левандовски.
    • Матч обслужит испанец Матеу Лаос.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11670

      Skull_Boy 56 минут назад

      Сложновато будет Баварии без Роберта и Гнабри, да и у ПСЖ потери существенные, 2-2

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