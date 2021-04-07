Лига чемпионов. «Бавария» примет «ПСЖ»

Сегодня, 7 апреля, четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов продолжится двумя матчами. В одном из них «Бавария» примет «ПСЖ».

Это повторение последнего финала турнира, в котором победа досталась немцам.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.