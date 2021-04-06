Клопп: «80% камбэка против «Барселоны» в 2019 году – это болельщики. Сейчас ситуация другая»

Дело не в том, что травмы у красных или нет болельщиков, а в том что команда играет не просто вяло, а я бы даже сказал деморализованно. Болельщиков нет у всех команд, а у того же Реала проблемы с составом не меньшие, но играют они не то что даже лучше, а с большим желанием, самоотдачей. Ливерпуль будто бы просто потерял интерес к игре, выходят на поле номер отбыть. Сами на себя не похожи. Посмотрим, что в ответке будет, но веры мало, судя по всему, даже у самого Клоппа.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Ответная игра состоится на следующей неделе.
«В 2019 году в первом матче мы проиграли «Барселоне» 0:3, но показали хорошую игру. Сейчас против «Реала» было не так. Соперник был лучше. Однако мы еще можем создать ему проблемы.
80% камбэка против «Барселоны» – это болельщики. Сейчас ситуация другая. Обещаю, что выложимся на 100 процентов», – сказал Клопп.
- «Реал» не проигрывает в 12 последних матчах (10 побед, 2 ничьи).
- Ответная встреча состоится 14 апреля в Англии.
- В 7 матчах на «Энфилде» в 2021 году «Ливерпуль» забил 1 гол.
Клопп – об 1:3 с «Реалом»: «Единственный положительный момент – это был только первый матч»