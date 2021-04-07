Клопп: «80% камбэка против «Барселоны» в 2019 году – это болельщики. Сейчас ситуация другая»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Ответная игра состоится на следующей неделе.

«В 2019 году в первом матче мы проиграли «Барселоне» 0:3, но показали хорошую игру. Сейчас против «Реала» было не так. Соперник был лучше. Однако мы еще можем создать ему проблемы.

80% камбэка против «Барселоны» – это болельщики. Сейчас ситуация другая. Обещаю, что выложимся на 100 процентов», – сказал Клопп.

«Реал» не проигрывает в 12 последних матчах (10 побед, 2 ничьи).

Ответная встреча состоится 14 апреля в Англии.

В 7 матчах на «Энфилде» в 2021 году «Ливерпуль» забил 1 гол.

Клопп – об 1:3 с «Реалом»: «Единственный положительный момент – это был только первый матч»