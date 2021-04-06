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  • Кухарчук: «Строгость Бердыева в «Рубине» зашкаливала. Когда он заходил на базу, все старались не дышать»

Кухарчук: «Строгость Бердыева в «Рубине» зашкаливала. Когда он заходил на базу, все старались не дышать»

6 апреля 2021, 07:41
2

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о периоде своей карьеры в «Рубине».

– Вы застали в «Рубине» две чемпионские команды, пусть тогда и играли за дубль. Как она выглядела с вашей стороны?

– Я стабильно тренировался с основным составом, поэтому видел, что происходило внутри. Это была очень дисциплинированная команда, даже чересчур. Эту дисциплину разбавлял Саша Бухаров, который всегда находил, что сказать на теориях, даже пошутить. Строгость Бердыева зашкаливала: когда он заходил на базу, все старались не дышать.

Эта дисциплина и дала результат. Не было такого, что всех под каток раскатывали, хотя первый раз стали чемпионами за три тура до конца сезона. Ребята отталкивались от своей игры, никогда не подстраивались под соперника, играли очень строго в обороне, что и принесло такой результат – очень часто матчи заканчивались 1:0.

Молодeжь, конечно, подпускали в основную команду, но только к тренировкам. Был контингент футболистов выше среднего возраста, плюс очень сильные иностранцы: Карадениз, Домингес, Ансальди, Навас, тот же Нобоа.

Правда, Кристиана ещe помню по тому, что после игр основного состава мы частенько проводили двусторонки с теми, кто не играл в матчах, и он в них участвовал. Зато сейчас Нобоа доказывает, что он все ещe футболист очень высокого уровня.

  • Кухарчук числился в «Рубине» с 2007 по 2010 год.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Химки» 19 матчей, забил пять голов и сделал пять ассистов.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Химки Рубин Кухарчук Илья Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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vladimir-7
1617690356
Когда Бердыев заходил на базу все не дышали. А что, не могли его отвезти в баню и там отмыть?
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erma
1617715321
Это идеальный вариант для РПЛ, а то все наши игроки дышат через кальян.
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