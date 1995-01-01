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    Mirror: Гвардиола определил Холанда как приоритетную цель «Манчестер Сити» на лето

    «Манчестер Сити» сосредоточит все трансферные летние усилия на переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Это решение главного тренера англичан Хосепа Гвардиолы.

    Попытки заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси предприниматься не будут, несмотря на то что он станет свободным агентом.

    • Холанд вместе с зарплатой обойдется «Манчестер Сити» в 300+ миллионов.
    • Летом «Манчестер Сити» в связи с истечением контракта покинет нападающий Серхио Агуэро.
    • Манчестерцы с отрывом лидируют в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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