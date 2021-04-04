Mirror: Гвардиола определил Холанда как приоритетную цель «Манчестер Сити» на лето

«Манчестер Сити» сосредоточит все трансферные летние усилия на переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Это решение главного тренера англичан Хосепа Гвардиолы.

Попытки заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси предприниматься не будут, несмотря на то что он станет свободным агентом.