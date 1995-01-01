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    ФНЛ. «Спартак-2» победил в Песчанокопском, «Торпедо» обыграло «Иртыш» и другие результаты

    Александр Бородюк добыл вторую подряд домашнюю победу во главе «Торпедо». В Лужниках обыгран «Иртыш».

    Лидер турнира «Крылья Советов» разгромили «Текстильщик». Лучший бомбардир сезона Иван Сергеев оформил очередной хет-трик.

    Первенство ФНЛ. 34-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Оренбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Базелюк, 27.

    Акрон (Тольятти) – Томь (Томск) – 0:0

    Удаления: Чичерин, 19 – нет.

    Велес (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Галоян, 72 (с пенальти); 1:1 – Кичин, 78 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Текстильщик (Иваново) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 26; 2:0 – Сергеев, 38; 3:0 – Сергеев, 50; 4:0 – Голенков, 86.

    Удаления: нет – Макушкин, 89 (вторая ж.к.).

    Шинник (Ярославль) – Динамо (Брянск) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Васильев, 45.

    Волгарь (Астрахань) – Алания (Владикавказ) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Болонин, 89.

    Удаления: нет – Зураев, 90+1; Хадарцев, 90+1.

    Торпедо (Москва) – Иртыш (Омск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Калмыков, 56.

    Удаления: нет – Кербс, 69 (вторая ж.к.).

    Факел (Воронеж) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Разборов, 33; 1:1 – Юшин, 36.

    Удаления: нет – Петров, 82 (вторая ж.к.).

    Чайка (Песчанокопское) – Спартак-2 (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Игнатов, 6; 0:2 – Игнатов, 30.

    Балтика (Калининград) – Нижний Новгород – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 34; 1:1 – Аллеф, 42 (с пенальти); 1:2 – Каккоев, 68.

    Календарь первенства ФНЛ

    Турнирная таблица первенства ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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