Лукаку – первый в XXI веке европеец, забивший 59 голов за сборную до 28-летия

У них там конкурс такой - "забить 59 голов за сборную до наступления 28-летия"? Достижение высосанное из пальца.
На счету форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку 59 голов за команду. Он достиг этой отметки до наступления 28-летия.
Последним европейцем, кому удавалось это достижение, был немец Герд Мюллер, игравший за сборную ФРГ с 1966 по 1974 год.
- Лукаку дебютировал за бельгийцев в 2010 году в Воронеже.
- С командой он брал бронзу ЧМ-2018.
- Бельгия сейчас в отборочной группе ЧМ-2022 идет на 2-м месте.