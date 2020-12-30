Лукаку – первый в XXI веке европеец, забивший 59 голов за сборную до 28-летия

На счету форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку 59 голов за команду. Он достиг этой отметки до наступления 28-летия.

Последним европейцем, кому удавалось это достижение, был немец Герд Мюллер, игравший за сборную ФРГ с 1966 по 1974 год.