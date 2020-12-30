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    Лукаку – первый в XXI веке европеец, забивший 59 голов за сборную до 28-летия

    На счету форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку 59 голов за команду. Он достиг этой отметки до наступления 28-летия.

    Последним европейцем, кому удавалось это достижение, был немец Герд Мюллер, игравший за сборную ФРГ с 1966 по 1974 год.

    • Лукаку дебютировал за бельгийцев в 2010 году в Воронеже.
    • С командой он брал бронзу ЧМ-2018.
    • Бельгия сейчас в отборочной группе ЧМ-2022 идет на 2-м месте.

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    Источник: твиттер Football Tweet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +992

      Atom2020 39 минут назад

      У них там конкурс такой - "забить 59 голов за сборную до наступления 28-летия"? Достижение высосанное из пальца.

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      Рейтинг: +4600

      Гавроша 54 минуты назад

      Какой европеец, он же н и г е р!!!

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