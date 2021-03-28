«Милан» не может договориться с Доннаруммой о продлении контракта. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» следят за ситуацией

У «Милана» и вратаря Джанлуиджи Доннаруммы есть разногласия по новому контракту. Клуб готов дать футболисту соглашение на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год, но сторона голкипера просит 10 миллионов, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на издание MilanNews.
Летом контракт Доннаруммы истекает, и его готовы подписать «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ».
- В текущем сезоне Серии А вратарь провел 27 матчей и пропустил 30 голов.
- Доннарумма – воспитанник «Милана».
- Вратарь выступает за 1-ю команду с 2015 года, но за это время взял только Суперкубок Италии в 2016 году.
Источник: «Матч ТВ»