«Милан» не может договориться с Доннаруммой о продлении контракта. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» следят за ситуацией

У «Милана» и вратаря Джанлуиджи Доннаруммы есть разногласия по новому контракту. Клуб готов дать футболисту соглашение на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год, но сторона голкипера просит 10 миллионов, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на издание MilanNews.

Летом контракт Доннаруммы истекает, и его готовы подписать «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ».