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    «Милан» не может договориться с Доннаруммой о продлении контракта. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» следят за ситуацией

    У «Милана» и вратаря Джанлуиджи Доннаруммы есть разногласия по новому контракту. Клуб готов дать футболисту соглашение на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год, но сторона голкипера просит 10 миллионов, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на издание MilanNews.

    Летом контракт Доннаруммы истекает, и его готовы подписать «Челси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ».

    • В текущем сезоне Серии А вратарь провел 27 матчей и пропустил 30 голов.
    • Доннарумма – воспитанник «Милана».
    • Вратарь выступает за 1-ю команду с 2015 года, но за это время взял только Суперкубок Италии в 2016 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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