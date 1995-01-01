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    Сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса после матча с Мальтой

    Правый защитник сборной России Марио Фернандес травмировался во время матча отбора ЧМ-2022 против Мальты (3:1).

    У 30-летнего футболиста повреждение колена. После игры пресс-служба национальной команды опубликовала его фото.

    «Во время игры бывают ушибы. У Марио всe нормально. В конце концов, у нас есть два дня до матча со Словенией для того, чтобы понять, насколько он готов», – прокомментировал травму натурализованного бразильца главный тренер сборной Станислав Черчесов.

    • Фернандес отыграл матч с Мальтой полностью.
    • Россия примет Словению в субботу в 17:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2446

      Fusballer 14 минут назад

      В детстве постоянно так коленки разбиты были.

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    • ...
      Рейтинг: +28030

      zra78 25 минут назад

      Да бл@ть,у меня были ушибы на коленках,вы сознания теряли бы только от вида....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2983

      Axe111 30 минут назад

      Царапинка((

      0
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