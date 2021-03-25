Сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса после матча с Мальтой

Правый защитник сборной России Марио Фернандес травмировался во время матча отбора ЧМ-2022 против Мальты (3:1).
У 30-летнего футболиста повреждение колена. После игры пресс-служба национальной команды опубликовала его фото.
«Во время игры бывают ушибы. У Марио всe нормально. В конце концов, у нас есть два дня до матча со Словенией для того, чтобы понять, насколько он готов», – прокомментировал травму натурализованного бразильца главный тренер сборной Станислав Черчесов.
- Фернандес отыграл матч с Мальтой полностью.
- Россия примет Словению в субботу в 17:00 мск.
Источник: Твиттер сборной России