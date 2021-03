«Его игра на ЧМ-2018 была исключительной». ФИФА поздравила Гризманна с днем рождения

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн отмечает 30-летие. Его не забыла поздравить ФИФА.

«То, что он сделал для сборной Франции на чемпионате мира-2018, было исключительным. Поздравляем великого француза», – написала пресс-служба ФИФА.

Silver Boot winnerJoint-top assisterBronze Ball winnerMOTM in the FinalWhat Antoine Griezmann did for Les Bleus at the 2018 #WorldCup was exceptional. Happy 30th birthday to a French great @AntoGriezmann @FrenchTeam pic.twitter.com/c2rMiBXy8W