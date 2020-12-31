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    «Первый», «Россия 1», «Матч ТВ» поровну поделили матчи Евро-2020. Финляндия – Россия – по «Матчу»

    Стали известны подробности показа Евро-2020 в России. Их раскрыл главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин.

    «Трансляции традиционно поделены между нами, «Первым каналом» и ВГТРК (телеканал «Россия 1» – прим. «Бомбардира»). У каждого канала по 17 матчей, каждый канал покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч РоссияФинляндия, который как раз состоится в Санкт-Петербурге», – сообщил Тащин.

    • Из слов Тащина следует, что впервые матч сборной России на ЧМ или ЧЕ не будет показан в России по «Первому» или «России 1».
    • Турнир стартует 11 июня в Риме.
    • Санкт-Петербург примет 4 матча Евро-2020.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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