«Первый», «Россия 1», «Матч ТВ» поровну поделили матчи Евро-2020. Финляндия – Россия – по «Матчу»

Стали известны подробности показа Евро-2020 в России. Их раскрыл главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин.
«Трансляции традиционно поделены между нами, «Первым каналом» и ВГТРК (телеканал «Россия 1» – прим. «Бомбардира»). У каждого канала по 17 матчей, каждый канал покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч Россия – Финляндия, который как раз состоится в Санкт-Петербурге», – сообщил Тащин.
- Из слов Тащина следует, что впервые матч сборной России на ЧМ или ЧЕ не будет показан в России по «Первому» или «России 1».
- Турнир стартует 11 июня в Риме.
- Санкт-Петербург примет 4 матча Евро-2020.
Источник: «Комсомольская правда»