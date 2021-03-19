«Первый», «Россия 1», «Матч ТВ» поровну поделили матчи Евро-2020. Финляндия – Россия – по «Матчу»

Стали известны подробности показа Евро-2020 в России. Их раскрыл главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Трансляции традиционно поделены между нами, «Первым каналом» и ВГТРК (телеканал «Россия 1» – прим. «Бомбардира»). У каждого канала по 17 матчей, каждый канал покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч Россия – Финляндия, который как раз состоится в Санкт-Петербурге», – сообщил Тащин.