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    Лига чемпионов. «Челси» обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал впервые с 2014 года

    «Челси» обыграл «Атлетико» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Лондонский клуб победил в обоих матчах.

    Победный гол на 34-й минуте забил Хаким Зиеш – это его первый мяч в домашнем матче за «Челси».

    В последний раз «Челси» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/14. Тогда лондонцы дошли до полуфинала турнира, где уступили «Атлетико».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Челси (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн трансляция

    Голы: 1:0 – Зиеш, 34; 2:0 – Эмерсон, 90+4.

    «Челси»: Менди, Алонсо (Чилвел, 90+4), Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Канте, Джеймс, Зиеш (Пулишич, 77), Хаверц (Эмерсон, 90+3), Ковачич, Вернер (Хадсон-Одои, 83).

    «Атлетико»: Облак, Лоди (Эрмосо, 46), Савич, Хименес, Триппьер (Лемар, 69), Сауль, Коке, Льоренте, Карраско (Дембеле, 53), Фелиш, Суарес (Корреа, 59).

    Предупреждения: Хаверц, 30 – Лоди, 31; Суль, 51; Хименес, 60; Коке, 72.

    Удаления: нет – Савич, 82.

    Первый матч: 1:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10526

      DeStar 52 минуты назад

      да, как время летит и сколько лет челси дальше 1/8 не проходил. Авось так доживу когда арсенал выйдет из группы и не попадет на баварию в 1/8)

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