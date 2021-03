Ассоциация футбольных болельщиков выбрала лучшего игрока АПЛ в прошлом году.

Этого звания удостоился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

And the winner of the Men's Player of the Year at the #FSAawards in association with @BeGambleAware is...@B_Fernandes8 pic.twitter.com/naAltaoeN3