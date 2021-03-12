«ПСЖ»: «Не ведем переговоров с Месси и Роналду. С нами связывают всех великих игроков»

Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном переходе в парижский клуб капитана «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы внимательны, но не ведем переговоров с Месси. Роналду? Радует, что вокруг «ПСЖ» так много новостей. Это здорово. Трансферное окно в постоянном движении.

«ПСЖ» вообще очень желанный клуб. С нами связывают всех великих игроков, это нужно ценить. Мы всегда можем поговорить с великими игроками, которые хотели бы перейти в «ПСЖ», но сейчас не ведем переговоров по новым футболистам», – цитирует Леонардо Goal.com.