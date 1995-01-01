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    «ПСЖ»: «Не ведем переговоров с Месси и Роналду. С нами связывают всех великих игроков»

    Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном переходе в парижский клуб капитана «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Мы внимательны, но не ведем переговоров с Месси. Роналду? Радует, что вокруг «ПСЖ» так много новостей. Это здорово. Трансферное окно в постоянном движении.

    «ПСЖ» вообще очень желанный клуб. С нами связывают всех великих игроков, это нужно ценить. Мы всегда можем поговорить с великими игроками, которые хотели бы перейти в «ПСЖ», но сейчас не ведем переговоров по новым футболистам», – цитирует Леонардо Goal.com.

    • Летом Месси станет свободным агентом, если «Барса» не убедит его продлить контракт.
    • Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

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    Источник: Goal.com

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