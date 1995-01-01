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    ⚡ РПЛ. «Рубин» обыграл «Зенит», забив победный мяч на 92-й минуте. Дзюба не реализовал пенальти на 99-й

    «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

    «Рубин» вышел вперед на 41-й минуте благодаря голу Джордже Деспотовича с пенальти. «Зенит» сравнял счет на 75-й минуте после гола Сердара Азмуна.

    Победный мяч на 90+2-й минуте забил полузащитник «Рубина» Денис Макаров. «Зенит» мог сравнять счет в самой концовке встречи, но Артем Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.

    Клуб из Санкт-Петербурга еще не выигрывал в официальных матчах в 2021 году (два поражения, одна ничья). По итогам 21-го тура РПЛ отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Деспотович (с пенальти), 41; 1:1 – Азмун, 75; 2:1 – Макаров, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии278
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      Рейтинг: -95

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 14 минут назад

      Продырявили продырявили продырявили - шо опять?

      0
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      Рейтинг: +3605

      TOMSON 19 минут назад

      После 1:1 подумал, что чемпионство решится именно в этом матче. Вытащи его Зенит и его бы было уже не остановить. Теперь же все подвисло в воздухе.
      По игре все более чем справедливо.

      0
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      Рейтинг: +1836

      Александ1982 21 минуту назад

      Рубину респект, давно таких матчей не было!!всех фанатов клуба с победой!

      2
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      Рейтинг: +880

      serglider 28 минут назад

      Шикарный по накалу и драматургии матч! Сюжет получился закрученный как у киношного триллера))) Однако с точки зрения борьбы за чемпионство ничего "драмотичного" не произошло. Матч только поставил вопрос психологической устойчивости игроков "Зенита" и как быстро они оправятся от этого поражения. Определяющим, на мой взгляд, будет ближайший матч зенитовцев со "Спартаком". Надеюсь там будет "заруба" похлеще чем в этом матче)))

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      Рейтинг: +11005

      Persona_non_Grata > serglider 18 минут назад

      Зенита с кем ??? !!! А что , всё таки назначили переигровку ? )))

      0
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      Рейтинг: -95

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 29 минут назад

      Все любят зениту пробить дно!!
      хахах

      1
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      Рейтинг: +1926

      Бриг 32 минуты назад

      Бардак и разложение. Форму забыли взять - это как? Плохой знак. Дзю не забил пендаль - это что? Его в 2 ночи разбуди, поставь на точку, он Яшину забьет, не до конца проснувшись.

      0
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      Рейтинг: +430

      Ёжик в тумане 33 минуты назад

      Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте -это как,что матч 99 минут играли

      0
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      Рейтинг: -95

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН > Ёжик в тумане 29 минут назад

      И добавил за два тайма 16 минут
      Дырявым все можно

      -1
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      Рейтинг: +1926

      Бриг > Ёжик в тумане 29 минут назад

      Представь себе, играли. Тебе из тумана не видно ни хрена.

      2
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      Рейтинг: +5472

      житель СПб > Ёжик в тумане 20 минут назад

      Да. Были для этого прямые объективные основания. Травмы, ВАР. Так бывает. Кстати, и к первому тайму 5 минут добавили: из-за травм и ВАР.

      0
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      Рейтинг: +6419

      Alekxei Z. 33 минуты назад

      Доволен конечно , что Зенит оступился , но почитав комменты призадумался , может я другой матч смотрел ?
      Многие поют заздравную Слуцкому , вопрос за что ?
      Объективно, Зенит уже в первом тайме должен был все вопросы снимать, 5 голевых моментов !!!
      Рубин ? Случайный пенальти и всё. Второй тайм , до гола Зенита Рубин и центр не переходил, окопавшись в штрафной.
      Это что пример для подражания ?

      2
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      Рейтинг: +3605

      TOMSON > Alekxei Z. 27 минут назад

      Слуцкий даёт результат. Как он это делает второстепенно... Когда он переходил в Рубин большинство думали, что это закончится провалом. А оно вон оно как... И игра появилась и фамилии зазвучали. Леонид Викторович воскресил умирающий Рубин и за это можно и нужно говорить спасибо.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2972

      Из Твери Леха > Alekxei Z. 26 минут назад

      Тут его уже снова до небес вознесли. Кто-то даже написал, что он и Карпуша лучшие в России.

      0
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      Рейтинг: +5726

      Рубинище > Alekxei Z. 22 минуты назад

      Составы несопоставимы, скамейки тоже, половина основы отсутствует, а др не по позиции играли. У нас оч молодые ребята, зелёные совсем в еврокубках даже не играли, и Зенит. а так да Вы правы

      3
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      Рейтинг: +5472

      житель СПб > Alekxei Z. 17 минут назад

      Справедливое замечание. Зениту во многом невезло. Но и настойчивости не хватало. А Рубин именно на настойчивости и победил. Да и гол Макарова - в учебники войдет.

      1
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      Рейтинг: +6419

      Alekxei Z. > TOMSON 13 минут назад

      Какой результат он даёт ?
      Рубин на 8 месте. Он что по игре был лучше Спартака и Зенита ? По мне , так в обоих матчах ( сегодня особенно ), чистый фарт . Если в Москве провели красивую комбинацию ( первый гол ) , то сегодня в первом тайме 0:3 никого бы не удивило.
      Фортуна - девчонка непостоянная.

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      Рейтинг: +6419

      Alekxei Z. > житель СПб 9 минут назад

      Гол Макарова может войти в учебники только с пометкой , как нельзя играть защитникам.
      Если на один финт ведутся оба игрока , это писец.
      Не буду умничать , так как спартаковская оборона не лучше.

      0
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      Рейтинг: -95

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 33 минуты назад

      Ды гы гы кались баклажаны?
      А нам настроение дырявый зенит сделал на неделю))))

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      Рейтинг: +5472

      житель СПб > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 16 минут назад

      Ну хоть у кого-то на целую неделю настроение улучшилось! За это и проиграть не жалко.

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      Рейтинг: +1300

      anjaneri 39 минут назад

      Дзюбби сделал все возможное, упрекнуть его не в чем, тк рубинзоны не младенцы для битья. При СлуЦСКАм, они стали очень жадны на очки, потому и наблюдали сегодня деспотию в отношении богатых зенитушек.

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