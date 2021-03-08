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  • ⚡ РПЛ. «Рубин» обыграл «Зенит», забив победный мяч на 92-й минуте. Дзюба не реализовал пенальти на 99-й

⚡ РПЛ. «Рубин» обыграл «Зенит», забив победный мяч на 92-й минуте. Дзюба не реализовал пенальти на 99-й

8 марта 2021, 18:35
186

«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Рубин» вышел вперед на 41-й минуте благодаря голу Джордже Деспотовича с пенальти. «Зенит» сравнял счет на 75-й минуте после гола Сердара Азмуна.

Победный мяч на 90+2-й минуте забил полузащитник «Рубина» Денис Макаров. «Зенит» мог сравнять счет в самой концовке встречи, но Артем Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Клуб из Санкт-Петербурга еще не выигрывал в официальных матчах в 2021 году (два поражения, одна ничья). По итогам 21-го тура РПЛ отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович (с пенальти), 41; 1:1 – Азмун, 75; 2:1 – Макаров, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (186)
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sobaka120982
1615217892
леонид викторович вам респект!!!да и всему рубину
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GM
1615218079
Браво, Рубин! Пусть и поле картофельное, но обе команды были в равных условиях. Гол Макарова великолепен! Дюпин - монстрище!
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Рубинище
1615218120
Праздник удался. Красавцы. Браво Леонид Викторович. Дюпин топ. Такой матч даже поле не испортило. Зениту стыдно должно быть, полурезервный состав не смогли обыграть. День суперский.
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oyabun
1615218124
С победой Рубин! Как я пожелал перед игрой, так и сбылось! Прежде всего очень грамотная дисциплинированная игра с предельной самоотдачей и четкая надежная оборона. И конечно же, как вишенка на торте, потрясающий гол Макарова. Что он сотворил?!!! Красава! Лучший гол тура, точно. Дюпин - без слов! Молодцы!!
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JTherry
1615218187
развязка, как в детективном романе - и гол на последних минутах игры, и на самой последней минуте - незабитый пенальти... "рубиновых" - с заслуженной победой!
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житель СПб
1615218314
Теперь - о голе Макарова. Это - что-то невероятное! Такого я не помню ВООБЩЕ. Этот мяч, совершенно точно, войдет в историю. Что-то похожее, было у Блохина - в сборной СССР. Кто не видел - обязательно посмотрите! (Я про гол Макарова). Это чудо, ради которого мы любим и смотрим футбол. Молодец.
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Дэс
1615218634
Рубин, молодцы! С победой! 99% болели сегодня за Вас! Как впрочем и за любую команду, когда она играет против бомжей.
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DemSerg
1615238720
Гол Макарова пока что смело можно ставить в топ-3 сезона.
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Дэс
1615266013
Пенальти бить - ни х..р дроч..ть (с)
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Дэс
1615266163
P.S. Сколько мультов создают неадекватные малолетние бомжи, лишь бы плюсовать своих и минусовать других ))) Вот их бомбит ))) Сами подтверждают, что из-за таких "болел" ещё больше негатива к такому клубу. Хотя лично мне приятно, ведь я представляю их лица перекошенные )). А минусы и плюсы ничего тут не дают.
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