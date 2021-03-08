⚡ РПЛ. «Рубин» обыграл «Зенит», забив победный мяч на 92-й минуте. Дзюба не реализовал пенальти на 99-й

«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Рубин» вышел вперед на 41-й минуте благодаря голу Джордже Деспотовича с пенальти. «Зенит» сравнял счет на 75-й минуте после гола Сердара Азмуна.

Победный мяч на 90+2-й минуте забил полузащитник «Рубина» Денис Макаров. «Зенит» мог сравнять счет в самой концовке встречи, но Артем Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Клуб из Санкт-Петербурга еще не выигрывал в официальных матчах в 2021 году (два поражения, одна ничья). По итогам 21-го тура РПЛ отрыв «Зенита» от ЦСКА сократился до двух очков.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович (с пенальти), 41; 1:1 – Азмун, 75; 2:1 – Макаров, 90+2.

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