...Карасев: «Десять лет назад смотрел на Месси и думал: вот бы его посудить»..

Арбитр Сергей Карасев рассказал о судействе в матчах со звездными футболистами.

— Тяжело было судить звездных легионеров, игравших в России, — Халка, Самуэля Это’О, Роберто Карлоса?

— Они люди статусные и звездные, но разные. Я ведь еще подростком смотрел за Роберто Карлосом, когда он забивал сумасшедшие голы со штрафных. И только начинал работу арбитром, когда он и Это’О выступали на чемпионатах мира. И вдруг сам начинаю их судить.

Десять лет назад я смотрел на Лионеля Месси. И думал, вот бы посудить его. После этого судил матчи с ним три раза. Но когда выходишь на поле, всe перед тобой уравнивается. Тем более такие звезды, как правило, сами понимают, сколько людей на них смотрит. И стараются вести себя подобающе.

Да, Халк — футболист своеобразный и эмоциональный. К нему нужно было подбирать ключики. Но вроде получалось находить общий язык.

Карасев – судья ФИФА с 2010 года

В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.

Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

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