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    Карасев: «Десять лет назад смотрел на Месси и думал: вот бы его посудить»

    Арбитр Сергей Карасев рассказал о судействе в матчах со звездными футболистами.

    — Тяжело было судить звездных легионеров, игравших в России, — Халка, Самуэля Это’О, Роберто Карлоса?

    — Они люди статусные и звездные, но разные. Я ведь еще подростком смотрел за Роберто Карлосом, когда он забивал сумасшедшие голы со штрафных. И только начинал работу арбитром, когда он и Это’О выступали на чемпионатах мира. И вдруг сам начинаю их судить.

    Десять лет назад я смотрел на Лионеля Месси. И думал, вот бы посудить его. После этого судил матчи с ним три раза. Но когда выходишь на поле, всe перед тобой уравнивается. Тем более такие звезды, как правило, сами понимают, сколько людей на них смотрит. И стараются вести себя подобающе.

    Да, Халк — футболист своеобразный и эмоциональный. К нему нужно было подбирать ключики. Но вроде получалось находить общий язык.

    • Карасев – судья ФИФА с 2010 года
    • В апреле 2008 года он дебютировал в РПЛ.
    • Работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, сейчас обслуживает матчи еврокубков.

    Карасев – о критике судей: «Мы ответить не можем, получается игра в одни ворота»

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    Источник: «Известия»

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    04.03.2021 17:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5316

      житель СПб 9 часов назад

      Неадекватная мания величия просматривается...

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      Рейтинг: +55

      Марк Аврелий! 10 часов назад

      ...Карасев: «Десять лет назад смотрел на Месси и думал: вот бы его посудить»..
      В смысле "посадить " его на карточку?

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      Рейтинг: +9996

      paracetamol 11 часов назад

      Через 5 лет спам купит, тогда и посудишь.

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