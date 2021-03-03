«Ювентус» выкупил МакКенни у «Шальке» за 18,5 миллионов

«Ювентус» активировал опцию выкупа полузащитника Уэстона МакКенни, которая была прописана в арендном соглашении.

Туринский клуб заплатит «Шальке» за американца 18,5 миллионов евро. «Ювентус» будет выплачивать эту сумму на протяжении трех лет.

В соглашении также прописаны выплаты в размере 6,5 миллионов евро в качестве различных бонусов.

22-летний МакКенни подписал контракт с «Ювентусом» до лета 2025 года.

В текущем сезоне Серии А МакКенни провел 24 матча, забил четыре гола и сделал два ассиста.

Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.