Лига чемпионов. «Ювентус» уступил «Порту»

«Порту» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Ювентус».

«Порту» после 30 октября провел 26 матчей и проиграл один – в Кубке лиги «Спортингу» 19 января.

Туринцы потерпели второе поражение подряд.

Криштиану Роналду впервые с 2003 года сыграл против Пепе.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Порту (Португалия) – Ювентус (Италия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тареми, 2; 2:0 – Марега, 46; 2:1 – Кьеза, 83.

«Порту»: Марчезин, Пепе, Урибе, Тареми, Марега (Груйич, 66), Зайду, Корона (Ндиайе, 90+1), Манафа, Мбемба, Отавио (Диас, 57), Оливейра (Консейсау, 90+1).

«Ювентус»: Щесны, Кьеллини (Демирал, 35), Данило, де Лигт, Сандро, Кьеза, Бентанкур, Рабьо, Маккенни (Мората, 63), Кулушевски (Рэмзи, 77), Роналду.

Предупреждения: нет – де Лигт, 63; Данило, 82; Демирал, 87; Сандро, 90+2.

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