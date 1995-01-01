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    Лига чемпионов. «Ювентус» уступил «Порту»

    «Порту» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Ювентус».

    «Порту» после 30 октября провел 26 матчей и проиграл один – в Кубке лиги «Спортингу» 19 января.

    Туринцы потерпели второе поражение подряд.

    Криштиану Роналду впервые с 2003 года сыграл против Пепе.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Порту (Португалия) – Ювентус (Италия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Тареми, 2; 2:0 – Марега, 46; 2:1 – Кьеза, 83.

    «Порту»: Марчезин, Пепе, Урибе, Тареми, Марега (Груйич, 66), Зайду, Корона (Ндиайе, 90+1), Манафа, Мбемба, Отавио (Диас, 57), Оливейра (Консейсау, 90+1).

    «Ювентус»: Щесны, Кьеллини (Демирал, 35), Данило, де Лигт, Сандро, Кьеза, Бентанкур, Рабьо, Маккенни (Мората, 63), Кулушевски (Рэмзи, 77), Роналду.

    Предупреждения: нет – де Лигт, 63; Данило, 82; Демирал, 87; Сандро, 90+2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2633

      Бомбардиръ 20 минут назад

      Не удался день у Роналду.

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 > Бомбардиръ 5 минут назад

      У Пирло не удался Назначение его на должность главного просто дурость
      руководства, да и Пирло тоже.В пристяжке нужно было у кого либо поработать

      0
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      Рейтинг: +6379

      Puddle 21 минуту назад

      Мне одному кажется, что в Турине будет 3-2?)

      0
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