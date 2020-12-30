Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Семак – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Неудача»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил неудачное выступление петербургской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

    • «Зенит» играл в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
    • В шести матчах клуб набрал одно очко и занял последнее место.

    «Назвать выступление «Зенита» в Лиге чемпионов одним словом? Неудача. Если бы не факторы, не зависящие от нас, то можно было бы назвать это другим словом. Очень обидная лигочемпионская кампания.

    В прошлом сезоне нам для выхода из группы не хватило совсем немного, в этом же не получилось по многим причинам. Во-первых, где-то не хватило везения, где-то повлияли ошибки. Во-вторых, мы играли в коронавирусное время почти без подготовки.

    Когда выходили полноценным составом – с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с «Лацио» и «Брюгге» пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков.

    Плюс лимит. Думаю, и «Локомотив», и «Краснодар» в последнее окно пытались подписать всех российских игроков, которых можно взять. А уровень молодых игроков что в «Локомотиве», что в «Краснодаре», что в «Зените», естественно, отличается от уровня основы», – сказал Семак.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3914

      mamba9090909 10 минут назад

      Надо учесть все ошибки недочёты и в этом сезоне выступить гораздо лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7518

      NewLife 23 минуты назад

      Просто пред ЛЧ звиздить надо было меньше о заслуженном чемпионстве, с необоснованным бахвальством превозносить бездарей на своем срачтв, снимать безвкусные ролики о своем величии. Вместо этого надо было готовиться к объективному судейству, забыть про вилкова и карася, снять радужные очки, уважать всех соперников и правильно строить игру.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7352

      Вомбат > NewLife 14 минут назад

      Судейство в ЛЧ у Зенита было примерно такое же, как в чемпионате России, с ошибками в обе стороны, так что тут сюрпризов не было.
      Семак наверняка не помнит ни о Вилкове, который последний год ошибался исключительно в пользу соперников Зенита, ни о Карасеве, который, один раз подсудил Зениту в матче прошлого сезона с ЦСКА, а звон после этого в некоторых до сих пор в ушах стоит. Соперников по ЛЧ Семак уважает больше, чем собственных игроков, на которых он обычно валит вину за собственные косяки. А вот правильно строить игру Семак покамест не научился. В этом все и дело. Тут вы правы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      Taps 46 минут назад

      Давай, до свидания ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20085

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Одним словом это - обосрались! Выражайтесь объективнее, господин Семак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      99-й 59 минут назад

      Не фартануло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5636

      "supermax" 1 час назад

      получается лч только с удачей можно взять? бедолаги...там не повезло..тут немного...ай-яй-яй..и играли почти без подготовки...профессиональные футболисты, гребущие бабло лопатами, играли без подготовки...как-будто домашку они плять не сделали.....слезу еще пустил бы, тогда может кто и поверит в эту чушь....
      и отпустите уже Малкома домой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1064

      alarm_иг 1 час назад

      Семак – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: "Позор"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7352

      Вомбат > alarm_иг 21 минуту назад

      Семак так никогда не скажет. У него явно завышено мнение о себе.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82553
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru