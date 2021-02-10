Семак – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Неудача»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил неудачное выступление петербургской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Зенит» играл в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

В шести матчах клуб набрал одно очко и занял последнее место.

«Назвать выступление «Зенита» в Лиге чемпионов одним словом? Неудача. Если бы не факторы, не зависящие от нас, то можно было бы назвать это другим словом. Очень обидная лигочемпионская кампания.

В прошлом сезоне нам для выхода из группы не хватило совсем немного, в этом же не получилось по многим причинам. Во-первых, где-то не хватило везения, где-то повлияли ошибки. Во-вторых, мы играли в коронавирусное время почти без подготовки.

Когда выходили полноценным составом – с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с «Лацио» и «Брюгге» пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков.

Плюс лимит. Думаю, и «Локомотив», и «Краснодар» в последнее окно пытались подписать всех российских игроков, которых можно взять. А уровень молодых игроков что в «Локомотиве», что в «Краснодаре», что в «Зените», естественно, отличается от уровня основы», – сказал Семак.