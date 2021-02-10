Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Неудача»

10 февраля 2021, 11:53
37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил неудачное выступление петербургской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

  • «Зенит» играл в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
  • В шести матчах клуб набрал одно очко и занял последнее место.

«Назвать выступление «Зенита» в Лиге чемпионов одним словом? Неудача. Если бы не факторы, не зависящие от нас, то можно было бы назвать это другим словом. Очень обидная лигочемпионская кампания.

В прошлом сезоне нам для выхода из группы не хватило совсем немного, в этом же не получилось по многим причинам. Во-первых, где-то не хватило везения, где-то повлияли ошибки. Во-вторых, мы играли в коронавирусное время почти без подготовки.

Когда выходили полноценным составом – с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с «Лацио» и «Брюгге» пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков.

Плюс лимит. Думаю, и «Локомотив», и «Краснодар» в последнее окно пытались подписать всех российских игроков, которых можно взять. А уровень молодых игроков что в «Локомотиве», что в «Краснодаре», что в «Зените», естественно, отличается от уровня основы», – сказал Семак.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1612948171
получается лч только с удачей можно взять? бедолаги...там не повезло..тут немного...ай-яй-яй..и играли почти без подготовки...профессиональные футболисты, гребущие бабло лопатами, играли без подготовки...как-будто домашку они плять не сделали.....слезу еще пустил бы, тогда может кто и поверит в эту чушь.... и отпустите уже Малкома домой
Ответить
DOCTOR PENALTY
1612948514
Одним словом это - обосрались! Выражайтесь объективнее, господин Семак.
Ответить
NewLife
1612950574
Просто пред ЛЧ звиздить надо было меньше о заслуженном чемпионстве, с необоснованным бахвальством превозносить бездарей на своем срачтв, снимать безвкусные ролики о своем величии. Вместо этого надо было готовиться к объективному судейству, забыть про вилкова и карася, снять радужные очки, уважать всех соперников и правильно строить игру.
Ответить
mamba9090909
1612951374
Надо учесть все ошибки недочёты и в этом сезоне выступить гораздо лучше.
Ответить
Hektor 84
1612952539
Позорище!!! С такими вливаниями два года подряд заслуженное 4 место.
Ответить
vladimir-7
1612953549
Болельщики команд, участвующих в играх ЛЧ и ЛЕ, понимают ошибки тренеров и игроков, неудачи и невезение этих команд, а вот болельщики команд, которые никак не могут попасть в розыгрыш этих лиг, с желчью обсуждают неудачное выступление команд в ЕК и мысленно с завистью отмечают, что эти команды все таки поиграли в Европе, заработали денег и получили определенный опыт. Не надо завидовать, надо играть и выигрывать в РПЛ, чтобы участвовать в ЕК.
Ответить
Боцман59rus
1612959556
Далеко пойдет, 3,14 здит и не моргнет, вылитый функционер РФС или депутат
Ответить
Павелий
1612960590
Нет, неудача, это когда, например, хочешь место в самолёте у окна, но они уже закончились. А выступление Зенита в ЛЧ два года подряд - это ОБОСРАЛИСЬ.
Ответить
Nevsky_RU
1612965982
Неудача это когда немного не повезло. А в реальности был полный провал. Семак чем больше говорит, тем большую антипатию вызывает
Ответить
paracetamol
1612990350
Как всегда виноваты внешние обстоятельства. В Европе, разумеется, коронавируса не было!
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
5
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
Вчера, 13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
Вчера, 12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+