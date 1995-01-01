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    Конте: «Ювентус» должен проявлять больше уважения»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал комментарий после матча 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом».

    По ходу игры специалист конфликтовал с руководителями туринского клуба.

    • В перерыве Конте показал средний палец президенту «Юве» Андреа Аньелли.
    • После матча Аньелли сказал Конте заткнуться.

    «Ювентус» должен сказать правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. Они должны быть более вежливыми. Им нужно проявлять больше уважения к тем, кто здесь работает», – сказал Конте.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1828

      Dizayner 1 час назад

      прибегут щас защищатели вроде динарки и это тоже сделают поводом=)

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