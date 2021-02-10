Конте: «Ювентус» должен проявлять больше уважения»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал комментарий после матча 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом».

По ходу игры специалист конфликтовал с руководителями туринского клуба.

В перерыве Конте показал средний палец президенту «Юве» Андреа Аньелли .

. После матча Аньелли сказал Конте заткнуться.

«Ювентус» должен сказать правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. Они должны быть более вежливыми. Им нужно проявлять больше уважения к тем, кто здесь работает», – сказал Конте.