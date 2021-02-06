Бундеслига. «Боруссия» Д впервые за 11 лет уступила «Фрайбургу», «Лейпциг» разгромил «Шальке» в гостях и другие результаты

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу» впервые с 2010 года. Единственный мяч гостей забил Юссуфа Мукоко.

«Лейпциг» приблизился к лидирующей «Баварии» (теперь гандикап составляет семь очков). Участник плей-офф Лиги чемпионов разгромил «Шальке».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вегхорст, 38; 0:2 – Баку, 59.

Байер – Штутгарт – 5:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Демирбай, 18; 2:0 – Демирбай, 31; 2:1 – Калайджич, 50; 3:1 – Бэйли, 56; 4:1 – Вирц, 68; 4:2 – Калайджич, 77; 5:2 – Грей, 84.

Майнц – Унион – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ниахате, 22 (с пенальти).

Удаления: нет – Шлоттербек, 55 (вторая ж.к.).

Фрайбург – Боруссия Д – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Чон, 49; 2:0 – Шмид, 52; 2:1 – Мукоко, 76.

Шальке – Лейпциг – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мукиэле, 45+3; 0:2 – Забитцер, 73; 0:3 – Орбан, 87.

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