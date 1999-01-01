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    BBC: «Аякс» по ошибке не заявил Аллера на Лигу Европы. Его купили за 22,5 миллиона

    Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер не поможет команде в плей-офф Лиги Европы.

    По информации BBC, амстердамский клуб допустил ошибку, в результате которой 26-летнего футболиста не внесли в заявку на еврокубковый турнир.

    Сейчас проходит разбирательство с целью найти виновных в произошедшем.

    • В январе «Аякс» купил Аллера у «Вест Хэма» за 22,5 миллиона евро.
    • Форвард уже забил два гола и сделал четыре ассиста в семи матчах в составе новой команды.
    • В 1/16 финала ЛЕ голландцы встретятся с «Лиллем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5232

      vladik12 42 минуты назад

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