BBC: «Аякс» по ошибке не заявил Аллера на Лигу Европы. Его купили за 22,5 миллиона

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер не поможет команде в плей-офф Лиги Европы.

По информации BBC, амстердамский клуб допустил ошибку, в результате которой 26-летнего футболиста не внесли в заявку на еврокубковый турнир.

Сейчас проходит разбирательство с целью найти виновных в произошедшем.