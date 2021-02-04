BBC: «Аякс» по ошибке не заявил Аллера на Лигу Европы. Его купили за 22,5 миллиона

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер не поможет команде в плей-офф Лиги Европы.
По информации BBC, амстердамский клуб допустил ошибку, в результате которой 26-летнего футболиста не внесли в заявку на еврокубковый турнир.
Сейчас проходит разбирательство с целью найти виновных в произошедшем.
- В январе «Аякс» купил Аллера у «Вест Хэма» за 22,5 миллиона евро.
- Форвард уже забил два гола и сделал четыре ассиста в семи матчах в составе новой команды.
- В 1/16 финала ЛЕ голландцы встретятся с «Лиллем».
Источник: BBC