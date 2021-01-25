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    AS: «ПСЖ» сможет платить Мбаппе почти в два раза больше, чем «Реал»

    Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» на грани срыва. Мадридский клуб не сможет удовлетворить финансовые требования футболиста.

    «Реал» готов повторить нынешнюю зарплату 22-летнего француза – 21 миллион евро в год. «ПСЖ», в свою очередь, сможет сделать нападающего самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Неймаром, предложив ему контракт с зарплатой 36 миллионов евро.

    «Реал» ограничен в финансовых возможностях из-за кредита в размере 570 миллионов евро на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» и зарплатного фонда, расходы на который должны увеличиться после возвращения Гарета Бэйла из «Тоттенхэма».

    • «Реал» идет на втором месте в Примере.
    • Действующее соглашение между Мбаппе и «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 23 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов.

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    Источник: AS

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