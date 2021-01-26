AS: «ПСЖ» сможет платить Мбаппе почти в два раза больше, чем «Реал»

Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» на грани срыва. Мадридский клуб не сможет удовлетворить финансовые требования футболиста.

«Реал» готов повторить нынешнюю зарплату 22-летнего француза – 21 миллион евро в год. «ПСЖ», в свою очередь, сможет сделать нападающего самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с Неймаром, предложив ему контракт с зарплатой 36 миллионов евро.

«Реал» ограничен в финансовых возможностях из-за кредита в размере 570 миллионов евро на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» и зарплатного фонда, расходы на который должны увеличиться после возвращения Гарета Бэйла из «Тоттенхэма».