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  • Адвокат Данченкова – о продаже Широковым кроссовок: «Это просто показуха»

Адвокат Данченкова – о продаже Широковым кроссовок: «Это просто показуха»

12 января 2021, 21:49
6

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Никиты Данченкова, считает, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков передал 100 тысяч детскому дому в корыстных целях.

«У него есть обязательство: он должен по решению суда погасить обязательный платеж — это компенсация Никите. А вместо этого он занимается показной благотворительностью.

Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха», – приводит слова Островского Sport24.

  • Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей за избиение арбитра.
  • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
  • Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
  • Широков считает, что наказание могло быть строже.

Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1610477814
Да скорее твое нытье показуха
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DOCTOR PENALTY
1610485800
****! Хоть бы детей не трогал.
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portero
1610519361
адвокатик надо было на больничном сидеть дольше или ты не знал от чего тяжесть повреждений зависит. Больно быстро твой подопечный выздоровел ...
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Retiremen_VMF
1610524797
Вы там белены объелись? Он предлагал вам денег и извинения, вы встали в позу, что денег вам не надо, правду вам подавай. Хотя правда тогда уже была всем ясна. Широков совершил плохой поступок, спору нет, но если вы отказались от денег чего сейчас дергаетесь, теперь по суду будите получать. И вообще складывается впечатление, что этот процес больше нужен был адвокату чем этому парню со свистком.
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