Адвокат Данченкова – о продаже Широковым кроссовок: «Это просто показуха»

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Никиты Данченкова, считает, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков передал 100 тысяч детскому дому в корыстных целях.
«У него есть обязательство: он должен по решению суда погасить обязательный платеж — это компенсация Никите. А вместо этого он занимается показной благотворительностью.
Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха», – приводит слова Островского Sport24.
- Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей за избиение арбитра.
- Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
- Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
- Широков считает, что наказание могло быть строже.
Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому
Источник: Sport24