Адвокат Данченкова – о продаже Широковым кроссовок: «Это просто показуха»

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Никиты Данченкова, считает, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков передал 100 тысяч детскому дому в корыстных целях.

«У него есть обязательство: он должен по решению суда погасить обязательный платеж — это компенсация Никите. А вместо этого он занимается показной благотворительностью.

Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха», – приводит слова Островского Sport24.

Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей за избиение арбитра.

Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.

Широков считает, что наказание могло быть строже.

Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому