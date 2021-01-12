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    Адвокат Данченкова – о продаже Широковым кроссовок: «Это просто показуха»

    Адвокат Александр Островский, представляющий интересы Никиты Данченкова, считает, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков передал 100 тысяч детскому дому в корыстных целях.

    «У него есть обязательство: он должен по решению суда погасить обязательный платеж — это компенсация Никите. А вместо этого он занимается показной благотворительностью.

    Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха», – приводит слова Островского Sport24.

    • Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей за избиение арбитра.
    • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
    • Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
    • Широков считает, что наказание могло быть строже.

    Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11080

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Да скорее твое нытье показуха

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