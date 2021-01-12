Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому

Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому

12 января 2021, 19:59
7

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков продал кроссовки, в которых он избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд. Вырученные с продажи средства футболист передал детскому дому из Костромы.

«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», – рассказал адвокат Широкова Вадим Лялин.

  • Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
  • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
  • Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
  • Широков считает, что наказание могло быть строже.

Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
polt
1610472925
Пиндос, грехи замаливает.
Ответить
raritet
1610473608
Лучше бы кроссовки отдал адвокату.
Ответить
Ганнибал Лектор
1610475950
Еще бы с Федотовым встретился в ринге, отпинал балабола и продал другие кроссовки. И хайп и респект были бы принципиально выше.
Ответить
Дядя Серёжа
1610500593
Да кто купит за сотку старые вонючие стоптанные кроссовки? Чушь!!!
Ответить
Валерий2705
1610517701
Кто б.л.я.д.ь покупает кроссы Широкова за сотку?
Ответить
Вомбат
1610531194
100 000 рублей для него должны быть настолько не деньги, что он мог бы не пиариться и не париться, а просто дать их этому детдому. По поводу цены кроссовок, считаю, что он еще мало заломил. Россиия -- большая страна, в ней гуляют большие бабки, а непуганых идиотов столько, что среди них попадаются и богачи и фанаты Широкова, а также те и другие одновременно.
Ответить
афоня72
1610547992
Широков далеко не идиот..идиотом может быть только тот кто считает его идиотом.. Тут всё намного тоньше и просчитано..
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
36
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+