Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков продал кроссовки, в которых он избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд. Вырученные с продажи средства футболист передал детскому дому из Костромы.

«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», – рассказал адвокат Широкова Вадим Лялин.

Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.

Широков считает, что наказание могло быть строже.

Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»