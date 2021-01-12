Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков продал кроссовки, в которых он избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд. Вырученные с продажи средства футболист передал детскому дому из Костромы.
«Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», – рассказал адвокат Широкова Вадим Лялин.
- Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
- Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
- Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
- Широков считает, что наказание могло быть строже.
Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»
Источник: «Р-Спорт»