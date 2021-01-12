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    Широков продал кроссовки, в которых избил арбитра Данченкова, и передал деньги детскому дому

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков продал кроссовки, в которых он избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд. Вырученные с продажи средства футболист передал детскому дому из Костромы.

    «Детский дом №1 города Костромы получил 100 тысяч рублей за «реализованные» спортивные кроссовки. Также подготовили к отправке еще от Романа Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды», – рассказал адвокат Широкова Вадим Лялин.

    • Широкова приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
    • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
    • Сторона потерпевшего расценила преступные действия Широкова как покушение на убийство.
    • Широков считает, что наказание могло быть строже.

    Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не оттолкнули, возможно, Никита уже был бы похоронен»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3324

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Еще бы с Федотовым встретился в ринге, отпинал балабола и продал другие кроссовки. И хайп и респект были бы принципиально выше.

      1
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      Рейтинг: +2777

      Semenycch 1 час назад

      Даже не знаю как оценить этот поступок. Выпендреж на публику? Или реальное желание продемонстрировать нормальные человеческие качества?

      0
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      Рейтинг: -710

      СуперПАВ9 > Semenycch 1 час назад

      Широков идиот

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4581

      Puddle 1 час назад

      Гы-гы-гы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3054

      raritet 1 час назад

      Лучше бы кроссовки отдал адвокату.

      0
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      Рейтинг: +4205

      polt 2 часа назад

      Пиндос, грехи замаливает.

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