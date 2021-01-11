Промес ограничил комментарии в инстаграме после призывов болельщиков «Спартака» вернуться в клуб

Нападающий «Аякса» Квинси Промес ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме после массовых призывов болельщиков вернуться в «Спартак».
Теперь комментировать фотографии нападающего могут только подписчики его аккаунта.
Ранее Промес лайкнул комментарий с призывом вернуться в «Спартак».
- По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность возвращения Промеса.
- Как сообщил журналист Sport24 Дмитрий Егоров, Промес хочет вернуться в «Спартак».
- Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
Источник: инстаграм Квинси Промеса