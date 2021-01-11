Промес ограничил комментарии в инстаграме после призывов болельщиков «Спартака» вернуться в клуб

Нападающий «Аякса» Квинси Промес ограничил доступ к комментариям в своем инстаграме после массовых призывов болельщиков вернуться в «Спартак».

Теперь комментировать фотографии нападающего могут только подписчики его аккаунта.

Ранее Промес лайкнул комментарий с призывом вернуться в «Спартак».