Месси: «750 матчей в футболке «Барселоны» – большая честь для меня»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал 750-й матч в составе каталонской команды.
«Сыграть 750 матчей в футболке «Барселоны» – большая честь для меня», – цитирует Месси Sport.es.
- Месси принял участие в матче 17-го тура Примеры против «Уэски» (1:0). Эта игра стала для футболиста 750-й в составе каталонской команды. В них аргентинец забил 644 мяча и сделал 284 ассиста.
- Кроме того, 33-летний форвард провел 500-й матч за «Барсу» в чемпионате. Это второй результат в истории клуба после Хави (505).
- В Примере Месси отличился 451 голом и 198 результативными передачами.
Источник: Sport.es