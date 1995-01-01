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    Месси: «750 матчей в футболке «Барселоны» – большая честь для меня»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал 750-й матч в составе каталонской команды.

    «Сыграть 750 матчей в футболке «Барселоны» – большая честь для меня», – цитирует Месси Sport.es.

    • Месси принял участие в матче 17-го тура Примеры против «Уэски» (1:0). Эта игра стала для футболиста 750-й в составе каталонской команды. В них аргентинец забил 644 мяча и сделал 284 ассиста.
    • Кроме того, 33-летний форвард провел 500-й матч за «Барсу» в чемпионате. Это второй результат в истории клуба после Хави (505).
    • В Примере Месси отличился 451 голом и 198 результативными передачами.

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    Источник: Sport.es

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