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    Месси провел 750-й матч за «Барселону», 500 из них – в Примере

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 17-го тура Примеры против «Уэски» (1:0).

    Эта игра стала для футболиста 750-й в составе каталонской команды. В них аргентинец забил 644 мяча и сделал 284 ассиста.

    Кроме того, 33-летний форвард провел 500-й матч за «Барсу» в чемпионате. Это второй результат в истории клуба после Хави (505).

    В Примере Месси отличился 451 голом и 198 результативными передачами.

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    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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