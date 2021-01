Месси провел 750-й матч за «Барселону», 500 из них – в Примере

Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 17-го тура Примеры против «Уэски» (1:0).

Эта игра стала для футболиста 750-й в составе каталонской команды. В них аргентинец забил 644 мяча и сделал 284 ассиста.

Кроме того, 33-летний форвард провел 500-й матч за «Барсу» в чемпионате. Это второй результат в истории клуба после Хави (505).

В Примере Месси отличился 451 голом и 198 результативными передачами.

MILESTONE! Leo #Messi is making his th appearance in @LaLigaEN! pic.twitter.com/EvSP8YC2cb