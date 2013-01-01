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    Нойер – о победе в ЛЧ: «Мы скучали по этому чувству с 2013 года, но нам не хватило эмоций от фанатов»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился воспоминаниями от победы в финале Лиги чемпионов-2019/20 с «ПСЖ» (1:0).

    «Спасения в моментах с Неймаром и Мбаппе в первом тайме финала ЛЧ были особенными. Это было похоже на финал ЧМ-2014: уверенность в победе приходит только тогда, когда прозвучит финальный свисток. В этот момент давление спадает, и ты начинаешь осознавать, что победил.

    Мы скучали по этому чувству победы с 2013 года. Единственное, нам не хватило эмоций от фанатов. Как и в 2013-м, я взял на память кусок сетки», – цитирует Нойера твиттер Bayern&Germany.

    • «Бавария» взяла пять трофеев за 2020 год.
    • Мюнхенский клуб победил во всех матчах ЛЧ-2019/20.

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    Источник: твиттер Bayern&Germany

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