Нойер – о победе в ЛЧ: «Мы скучали по этому чувству с 2013 года, но нам не хватило эмоций от фанатов»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился воспоминаниями от победы в финале Лиги чемпионов-2019/20 с «ПСЖ» (1:0).

«Спасения в моментах с Неймаром и Мбаппе в первом тайме финала ЛЧ были особенными. Это было похоже на финал ЧМ-2014: уверенность в победе приходит только тогда, когда прозвучит финальный свисток. В этот момент давление спадает, и ты начинаешь осознавать, что победил.

Мы скучали по этому чувству победы с 2013 года. Единственное, нам не хватило эмоций от фанатов. Как и в 2013-м, я взял на память кусок сетки», – цитирует Нойера твиттер Bayern&Germany.