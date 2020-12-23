Месси: «Даже не думал, что буду бить рекорды, когда начинал играть в футбол»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от своего рекорда.

Аргентинец забил 644-й гол за «Барселону»

По голам за один клуб он обогнал Пеле, забившего 643 мяча за «Сантос».

«Когда я начинал играть в футбол, то даже не думал, что буду бить рекорды. Тем более тот, что я побил сейчас, который установил Пеле. Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет: моих одноклубников, семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день», – написал Месси в инстаграме.