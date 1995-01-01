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    Месси: «Даже не думал, что буду бить рекорды, когда начинал играть в футбол»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от своего рекорда.

    • Аргентинец забил 644-й гол за «Барселону»
    • По голам за один клуб он обогнал Пеле, забившего 643 мяча за «Сантос».

    «Когда я начинал играть в футбол, то даже не думал, что буду бить рекорды. Тем более тот, что я побил сейчас, который установил Пеле. Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет: моих одноклубников, семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день», – написал Месси в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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