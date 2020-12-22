Месси: «Барселона» не имеет права терять столько очков. Пандемия изменила футбол в худшую сторону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о влиянии пандемии коронавируса на результаты команды.

«Мы постараемся выиграть все, как и всегда в «Барселоне». Команда прогрессирует. В начале сезона мы не имели права терять столько очков. Все могло сложиться по-другому, если бы мы лучше относились к своим моментам.

Подняться наверх будет сложно из-за пандемии. Футбол сильно изменился, сейчас всем сложно. Но, если идти шаг за шагом, все наладится.

Без болельщиков на трибунах мы видим много равных матчей. Сложно победить любого соперника. Пандемия сильно изменила футбол, причем в худшую сторону», – сказал Месси в интервью Marca.