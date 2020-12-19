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90min: Зинченко интересуется клуб из России

19 декабря 2020, 00:08
12

«Манчестер Сити» готов продать Александра Зинченко. К нему есть интерес со стороны одного клуба из России.

Также украинца хотят заполучить несколько клубов АПЛ: «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм». Есть интерес к Зинченко и в других топ-чемпионатах Европы.

  • До «Манчестер Сити» Зинченко принадлежал «Уфе».
  • В текущем сезоне АПЛ игрок провел 1 матч.
  • Рынок оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Daily Star: Зинченко в январе может перейти в «Вулверхэмптон»

Источник: 90min.com

Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 163-х тысяч человек.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (12)
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Валерий2705
1608334192
Усилит конечно любой клуб РПЛ, но выбор то очевиден, тем более в Вулверхемптоне и Лестере будет играть и бороться за попадание в еврокубки, нежели в нашем дерьме вариться, так ещё и от сборной отлучат.
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Харченко
1608337439
Лучше остаться в Англии.
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Январь 59
1608359007
Его могут уговорить только Тимощук и Ракитский. Наплевать на сборную, а каждый год играть в ЛЧ. Хорошая зарплата- залог безоблачной жижни и карьера в России не такая уж и плохая перспектива. То ли толерантная Европа, толи безбедная жизнь в России. Хотя мозги тоже должны быть в голове. Сам должен понимать , что ему нужно .
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Play
1608359841
Это Спартак, пацаны, инфа сотка, готовится обмен на Урунова с доплатой со стороны сити.
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nemolod
1608364907
В РПЛ с АПЛ приезжают доигрывать,,но платить 20 миллионов евро за неигравшего игрока-это уже перебор!
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кран
1608366736
Пора возвращаться домой! Уфа ждет)))
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maratagliulin
1608368720
Будет трепыхаться в Англии
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ilichkadr
1608373037
Зинченко украинец и в Россию не поедет.
Ответить
caier2544
1608381297
Зацените мои голые фоточки, лайкай и общайся с такими как я (ми развратные и жаждим секса)== ----- http://bit.do/chpoking
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zigbert
1608467454
К нам он не поедет. Да и стоит дорого.
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