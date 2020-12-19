90min: Зинченко интересуется клуб из России

«Манчестер Сити» готов продать Александра Зинченко. К нему есть интерес со стороны одного клуба из России.
Также украинца хотят заполучить несколько клубов АПЛ: «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм». Есть интерес к Зинченко и в других топ-чемпионатах Европы.
- До «Манчестер Сити» Зинченко принадлежал «Уфе».
- В текущем сезоне АПЛ игрок провел 1 матч.
- Рынок оценивает игрока в 20 миллионов евро.
Daily Star: Зинченко в январе может перейти в «Вулверхэмптон»
Источник: 90min.com
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