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    90min: Зинченко интересуется клуб из России

    «Манчестер Сити» готов продать Александра Зинченко. К нему есть интерес со стороны одного клуба из России.

    Также украинца хотят заполучить несколько клубов АПЛ: «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм». Есть интерес к Зинченко и в других топ-чемпионатах Европы.

    • До «Манчестер Сити» Зинченко принадлежал «Уфе».
    • В текущем сезоне АПЛ игрок провел 1 матч.
    • Рынок оценивает игрока в 20 миллионов евро.

    Daily Star: Зинченко в январе может перейти в «Вулверхэмптон»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 90min.com

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 163-х тысяч человек.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +956

      Харченко 2 часа назад

      Лучше остаться в Англии.

      0
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      Рейтинг: +165

      alarm2 3 часа назад

      кстати, он ни за что не поедет в россию, если, конечно, не хочет в 24 года завершить карьеру в сборной.

      -1
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      Рейтинг: +1494

      Валерий2705 3 часа назад

      Усилит конечно любой клуб РПЛ, но выбор то очевиден, тем более в Вулверхемптоне и Лестере будет играть и бороться за попадание в еврокубки, нежели в нашем дерьме вариться, так ещё и от сборной отлучат.

      0
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      Рейтинг: +18705

      bset 5 часов назад

      Так он же не паспортист, который будет за круглую сумму в болоте играть. Он лучше выберет средняка Англии или Германии, нежели топ России.

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      Рейтинг: +959

      O-Z 5 часов назад

      Бомжи из россии наверно интересовались

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      Рейтинг: +165

      alarm2 5 часов назад

      да уже пытались его взять ещё до отъезда, но не вышло. а сейчас уже хз, нужно ли.

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