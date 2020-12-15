Месси: «Для меня честь попасть в состав сборной всех времен. В списке есть настоящие феномены!»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал попадание в символическую сборную всех времен по версии France Football.

«Для меня большая честь попасть в сборную лучших футболистов всех времен. Благодарен вам за то, что выбрали меня, и хочу поздравить всех футболистов которые попали в список – здесь есть настоящие феномены!», – написал Мессии в своем инстаграме.

Месси попал в первый состав.

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France Football представил три состава сборной всех времен