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  • Маслов, Бакаев и Мозес – в старте «Спартака» на игру с «Сочи»; Кокорин – вне заявки

Маслов, Бакаев и Мозес – в старте «Спартака» на игру с «Сочи»; Кокорин – вне заявки

12 декабря 2020, 15:30
13

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.

Как и сообщалось ранее, нападающий Александр Кокорин не примет участие в игре – его нет в заявке.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

  • Матч пройдет на стадионе «Фишт».
  • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
  • По итогам 17 туров «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1607777077
Курносого нет - шанс есть)))))
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upiter622
1607777202
Держись Спартак,по слухам дана установка отсечь команду от лидера!Вот не знаю,судьи помогут или Заболотный заиграет!)))
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СвинкаСправедливости
1607777314
Бакаев это всё, считай. Сегодня 1-2 проиграем.
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DOCTOR PENALTY
1607777649
Дерби: "Спартак" - "Тень Зенита."
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derrik2000
1607777694
Опять Бакаев, опять авансы... ((
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Дедуктор
1607778308
Тренеры оба приберегли своих суперфорвардов - Кутепа с ЗеБолотным. Что то задумали, надо полагать.
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ivany4
1607779553
Надеюсь увидеть репетицию Спартака к матчу с СБГ. И не хотелось бы вмешательства "третьей" силы в игру.
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волчарик
1607779630
На Сочи побоку как на придуманный проэкт,но должны победить.
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