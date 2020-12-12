Маслов, Бакаев и Мозес – в старте «Спартака» на игру с «Сочи»; Кокорин – вне заявки

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.
Как и сообщалось ранее, нападающий Александр Кокорин не примет участие в игре – его нет в заявке.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
- Матч пройдет на стадионе «Фишт».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- По итогам 17 туров «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ