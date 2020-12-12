Маслов, Бакаев и Мозес – в старте «Спартака» на игру с «Сочи»; Кокорин – вне заявки

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.

Как и сообщалось ранее, нападающий Александр Кокорин не примет участие в игре – его нет в заявке.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.