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    Маслов, Бакаев и Мозес – в старте «Спартака» на игру с «Сочи»; Кокорин – вне заявки

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.

    Как и сообщалось ранее, нападающий Александр Кокорин не примет участие в игре – его нет в заявке.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

    • Матч пройдет на стадионе «Фишт».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
    • По итогам 17 туров «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – второе.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    12.12.2020 15:30
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1759

      волчарик 12 декабря, 16:27

      На Сочи побоку как на придуманный проэкт,но должны победить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7018

      ivany4 12 декабря, 16:25

      Надеюсь увидеть репетицию Спартака к матчу с СБГ.
      И не хотелось бы вмешательства "третьей" силы в игру.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 12 декабря, 16:05

      Тренеры оба приберегли своих суперфорвардов - Кутепа с ЗеБолотным. Что то задумали, надо полагать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 12 декабря, 15:54

      Опять Бакаев, опять авансы... ((

      1
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      ...
      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > derrik2000 12 декабря, 16:00

      а вдруг прорвет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 > net zenit1967 12 декабря, 16:03

      Если только сзади из трусов? ))

      0
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      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > derrik2000 12 декабря, 16:06

      и это может!человек всетаки!

      1
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      Рейтинг: +19375

      DOCTOR PENALTY 12 декабря, 15:54

      Дерби: "Спартак" - "Тень Зенита."

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1759

      волчарик > DOCTOR PENALTY 12 декабря, 16:22

      Вот зачем,вы же не ЭЛИТА сайта?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости 12 декабря, 15:48

      Бакаев это всё, считай. Сегодня 1-2 проиграем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      upiter622 12 декабря, 15:46

      Держись Спартак,по слухам дана установка отсечь команду от лидера!Вот не знаю,судьи помогут или Заболотный заиграет!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5264

      "supermax" > upiter622 12 декабря, 15:53

      Ларссона на жк посадят сегодня перед матчем с зенитом...вот такая установка вполне может быть

      4
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      ...
      Рейтинг: +1759

      волчарик > "supermax" 12 декабря, 16:24

      Супер звезда?

      0
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      Рейтинг: +5264

      "supermax" > волчарик 12 декабря, 17:25

      причем тут супер звезда? как минимум один из лучших бомбардиров нашего гнилого чемпа....соболев - травма...кокорин не хочет играть...еще минус ларссон если.....остается один понсе в атаке, чем не малина для зины?...не надо блистать умом чтобы понять простые вещи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19740

      Боцман59rus 12 декабря, 15:44

      Курносого нет - шанс есть)))))

      1
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