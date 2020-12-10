Орлов – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Ребята, зарабатывающие миллионы евро, они что о себе думают? Мне стыдно»

Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление российских клубов в еврокубках.

«Мне лично стыдно за то то, что наш футбол так упал. «Краснодар» прошел в евровесну, хочу их поздравить. Они дебютанты и получили Лигу Европы – для них это хорошо. А в остальном стыдно перед болельщиками, неудобно.

Почему мы должны расстраивать болельщиков? Вот эти ребята, которые зарабатывают от миллиона до двух и иногда трех миллионов евро в год, почему они должны вызывать такое неудовольствие своими выступлениями? Они что о себе думают? Мне за это стыдно.

Тот же Дзюба. Как только он не в форме своей настоящей физической, он не нужен. Он ничего не мог сделать. А от него с его зарплатой и авторитетом ждут, что он будет тащить на себе команду. Ну а как же иначе?

Очень много футбольных ляпов. Это общее состояние. Просто другой уровень. Есть школа и университет. Вот «Зенит» играет в средней школе, как и все наши команды. А эти приезжают – это университет, высшее образование. Вот и все», – сказал Орлов.