Орлов – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Ребята, зарабатывающие миллионы евро, они что о себе думают? Мне стыдно»

По-настоящему стыдно за свиней - вообще не играли!
Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление российских клубов в еврокубках.
«Мне лично стыдно за то то, что наш футбол так упал. «Краснодар» прошел в евровесну, хочу их поздравить. Они дебютанты и получили Лигу Европы – для них это хорошо. А в остальном стыдно перед болельщиками, неудобно.
Почему мы должны расстраивать болельщиков? Вот эти ребята, которые зарабатывают от миллиона до двух и иногда трех миллионов евро в год, почему они должны вызывать такое неудовольствие своими выступлениями? Они что о себе думают? Мне за это стыдно.
Тот же Дзюба. Как только он не в форме своей настоящей физической, он не нужен. Он ничего не мог сделать. А от него с его зарплатой и авторитетом ждут, что он будет тащить на себе команду. Ну а как же иначе?
Очень много футбольных ляпов. Это общее состояние. Просто другой уровень. Есть школа и университет. Вот «Зенит» играет в средней школе, как и все наши команды. А эти приезжают – это университет, высшее образование. Вот и все», – сказал Орлов.
- «Зенит» и «Локомотив» заняли в своих группах ЛЧ последние места и вылетели из еврокубков., «Краснодар» финишировал третьим и отправился в плей-офф Лиги Европы.
- ЦСКА в ЛЕ занял последнее место в группе.