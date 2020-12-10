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  • Орлов – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Ребята, зарабатывающие миллионы евро, они что о себе думают? Мне стыдно»

Орлов – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Ребята, зарабатывающие миллионы евро, они что о себе думают? Мне стыдно»

10 декабря 2020, 18:18
40

Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление российских клубов в еврокубках.

«Мне лично стыдно за то то, что наш футбол так упал. «Краснодар» прошел в евровесну, хочу их поздравить. Они дебютанты и получили Лигу Европы – для них это хорошо. А в остальном стыдно перед болельщиками, неудобно.

Почему мы должны расстраивать болельщиков? Вот эти ребята, которые зарабатывают от миллиона до двух и иногда трех миллионов евро в год, почему они должны вызывать такое неудовольствие своими выступлениями? Они что о себе думают? Мне за это стыдно.

Тот же Дзюба. Как только он не в форме своей настоящей физической, он не нужен. Он ничего не мог сделать. А от него с его зарплатой и авторитетом ждут, что он будет тащить на себе команду. Ну а как же иначе?

Очень много футбольных ляпов. Это общее состояние. Просто другой уровень. Есть школа и университет. Вот «Зенит» играет в средней школе, как и все наши команды. А эти приезжают – это университет, высшее образование. Вот и все», – сказал Орлов.

  • «Зенит» и «Локомотив» заняли в своих группах ЛЧ последние места и вылетели из еврокубков., «Краснодар» финишировал третьим и отправился в плей-офф Лиги Европы.
  • ЦСКА в ЛЕ занял последнее место в группе.

Источник: «Эхо Москвы»
Лига чемпионов Лига Европы Краснодар Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (40)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Павелий
1607614053
А причина всему - бесконтрольная трата ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег на Зенит.
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vladimir63
1607614093
а они уже ничего не думают ! им бабла хватит на долго ! нах им на поле ломаться ?
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ЮНик
1607614788
Они не зарабатывают, им просто дают реально огромное, абсолютно незаработанное бабло НИ ЗА ЧТО. Слово "зарабатывают" от слов "за работу". А этим мастурбаторам ЗА ЧТО??? Где результаты их работы???
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erma
1607615839
Проблема в том, что никто ничему не учится. Все опять думают, что недостаточно бабла вбухали. А как же Брюгге, который играет красиво и эффективно уже несколько сезонов? У него Газпрома в виде спонсора нет. Идите и учитесь! Но самое главное, это тараканы в головах - у лимитных футболистов, гламурных менеджеров и тупых журналистов, которые вместо того, чтобы призывать футболистов играть лучше, учат их терпеть на поле и весь наш футбол - это большая тусовка терпил!
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Снег
1607618382
Гена, а где слова благодарности своему говноклубу, оставившему в клозете честь, достоинство и прочее? Почему молчишь о своих? А? Молчишь...вот и не пи...и.
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portero
1607618978
Ребятки слегка о.уели, от денежек и им просто лень тренироваться, а у тренеров зачастую нет кнута , чтоб это гавно ленивое заставить работать...
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Taps
1607619056
Проблему с зарплатами надо решать. Пора вводить сдельщину: Плохо играл - получи шиш.
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ySS
1607624565
Глашатый стыдливых!) Взял легенду обгадил...)
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Боцман59rus
1607627852
Твой комментаторский уровень, вообще начальные классы, так что свое порицание оставь себе и зениту, ....остальные на уровне, кроме ЦСКА, но там Гинер вставит про,,,,,нов белорусу, забегают по весне как дикие, главное чтоб с телефонами не баловали, как некоторые, а остальное дело техники
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Владислав Vlad
1607628048
Всё дело в лимите. Пусть в ведущих клубах хоть все легионеры играют, ничего в этом страшного нет. Будет конкуренция и не будет высоких З/П. Сейчас лимит самый коррумпированный. 8 легов. Т.е. Уже теперь и леги знают, что у клубов нет времени на эксперименты. Поэтому и загибают цены и з/п - либо бери дорого, либо останешься вообще без лега. Вот клубы и стараются побыстрей купить лега хоть какого-то уровня. Причём лег нужен с огромным опытом, т.к. для посиделок на скамейке брать уже нет смысла. Вот клуб взял бы пару легов на одно место и ротировал бы их вперемешку с нашими. Но не могут. Нужно брать одного лега на одно место и не молодого. Вот и приходят Ловрены да Мозесы, вместо Лавов и Промесов. А для паспортов, с новым лимитом, так же осталась лазейка: 8 легов не смогут играть весь чемпионат, соответственно - хош не хош, а придётся ставить паспортиста. Вот тут-то и повышается цена на среднячка. Вот и получается - и там лазейка и там. Всё для коррупции и огромных з/п. Главное - не как игрок играет, а влезть в ограничения. Поэтому у нас и средние клубы не могут зарабатывать. Так бы взяли средненького лега, обкатали его в основе и продали. Но не могут - нет времени на раскачку, да и лимит не позволяет на одно место ставить двух легов.
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