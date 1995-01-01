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    Орлов – о выступлении российских клубов в еврокубках: «Ребята, зарабатывающие миллионы евро, они что о себе думают? Мне стыдно»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление российских клубов в еврокубках.

    «Мне лично стыдно за то то, что наш футбол так упал. «Краснодар» прошел в евровесну, хочу их поздравить. Они дебютанты и получили Лигу Европы – для них это хорошо. А в остальном стыдно перед болельщиками, неудобно.

    Почему мы должны расстраивать болельщиков? Вот эти ребята, которые зарабатывают от миллиона до двух и иногда трех миллионов евро в год, почему они должны вызывать такое неудовольствие своими выступлениями? Они что о себе думают? Мне за это стыдно.

    Тот же Дзюба. Как только он не в форме своей настоящей физической, он не нужен. Он ничего не мог сделать. А от него с его зарплатой и авторитетом ждут, что он будет тащить на себе команду. Ну а как же иначе?

    Очень много футбольных ляпов. Это общее состояние. Просто другой уровень. Есть школа и университет. Вот «Зенит» играет в средней школе, как и все наши команды. А эти приезжают – это университет, высшее образование. Вот и все», – сказал Орлов.

    • «Зенит» и «Локомотив» заняли в своих группах ЛЧ последние места и вылетели из еврокубков., «Краснодар» финишировал третьим и отправился в плей-офф Лиги Европы.
    • ЦСКА в ЛЕ занял последнее место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Эхо Москвы»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3574

      Гавроша 34 секунды назад

      По-настоящему стыдно за свиней - вообще не играли!

      0
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      Рейтинг: +3574

      Гавроша 2 минуты назад

      А что же он забыл ростов да днище - за них не стыдно, или те выступили успешно?

      0
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      Рейтинг: -749

      Аденн 9 минут назад

      Да, Гена, стыдно, очень стыдно за бЗденит. Вони от него много, а на самом деле, реально одна вонь от него.

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      Рейтинг: +2876

      Axe111 14 минут назад

      Наши командочки и их их игрочишки играют в детском садике,с сосками в ворту,а зачастую с кое чем другим,в кое чем другом! Позорище и стыдоба!!!!

      0
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      Рейтинг: +2979

      erma 30 минут назад

      Проблема в том, что никто ничему не учится. Все опять думают, что недостаточно бабла вбухали. А как же Брюгге, который играет красиво и эффективно уже несколько сезонов? У него Газпрома в виде спонсора нет. Идите и учитесь! Но самое главное, это тараканы в головах - у лимитных футболистов, гламурных менеджеров и тупых журналистов, которые вместо того, чтобы призывать футболистов играть лучше, учат их терпеть на поле и весь наш футбол - это большая тусовка терпил!

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      Рейтинг: +4046

      ЮНик 47 минут назад

      Они не зарабатывают, им просто дают реально огромное, абсолютно незаработанное бабло НИ ЗА ЧТО. Слово "зарабатывают" от слов "за работу". А этим мастурбаторам ЗА ЧТО??? Где результаты их работы???

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      Рейтинг: -428

      alarm_иг 57 минут назад

      Гавноше тоже очень стыдно....

      1
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      Рейтинг: +609

      vladimir63 59 минут назад

      а они уже ничего не думают ! им бабла хватит на долго ! нах им на поле ломаться ?

      3
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      Рейтинг: +3951

      Павелий 1 час назад

      А причина всему - бесконтрольная трата ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег на Зенит.

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