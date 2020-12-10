Российские клубы заработали на групповой стадии еврокубков 95 миллионов

Телеграм-канал «Кошелек» оценил для Meta.ru.доходы российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков.

Самый большой заработок оказался у «Зенита», он получит от УЕФА 34,3 миллиона евро. Практически всю эту сумму клуб заработал по историческому и базовому бонусам. Ничья в группе принесла «Зениту» 900 тысяч евро, маркетинговый пул – 590 тысяч.

Доходы «Краснодара» оцениваются в 26,6 миллиона, «Локомотива» – примерно 26,3 миллиона, при чем 8,8 миллиона москвичи заработали благодаря своей позиции в рейтинге клубов ЛЧ. Что касается ЦСКА, то его премиальные составили 8,09 миллиона евро.