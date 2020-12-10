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  • Российские клубы заработали на групповой стадии еврокубков 95 миллионов

Российские клубы заработали на групповой стадии еврокубков 95 миллионов

10 декабря 2020, 16:38
26

Телеграм-канал «Кошелек» оценил для Meta.ru.доходы российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков.

Самый большой заработок оказался у «Зенита», он получит от УЕФА 34,3 миллиона евро. Практически всю эту сумму клуб заработал по историческому и базовому бонусам. Ничья в группе принесла «Зениту» 900 тысяч евро, маркетинговый пул – 590 тысяч.

Доходы «Краснодара» оцениваются в 26,6 миллиона, «Локомотива» – примерно 26,3 миллиона, при чем 8,8 миллиона москвичи заработали благодаря своей позиции в рейтинге клубов ЛЧ. Что касается ЦСКА, то его премиальные составили 8,09 миллиона евро.

  • «Зенит» и «Локомотив» заняли в своих группах ЛЧ последние места и вылетели из еврокубков., «Краснодар» финишировал третьим и отправился в плей-офф Лиги Европы.
  • ЦСКА в ЛЕ занял последнее место в группе.

Источник: Meta.ru
Лига чемпионов Лига Европы Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА
Комментарии (26)
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СвинкаСправедливости
1607607721
Зенит на судей всё спустит.
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derrik2000
1607608441
Неймар стОит в два раза больше.
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spam2009
1607608587
Заработали своим очком
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FanatSerj
1607610805
Ещё и эти туда же, за что им такие деньги одна ЕДИНСТВЕННАЯ победа от Краснодара на всех. Где тут будем мотивация, главное попасть, а там хоть огнём всё гори, РПЛ важнее. Не обосновано баблом засыпают клубы.
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slavа0508
1607611711
Это как то по другому называется,,,,получили а не заработали,,,Вообще футбол удивительный бизнес,
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AZ
1607615536
а Динамо с Ростовом, что нибудь заработали?
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Снег
1607618158
Если наши клубы за ТАКУЮ игру ЗАРАБАТЫВАЮТ - футбольный мир, ты е..л.ся!!!
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Drapik
1607626855
Звенит осенняя вьюга Зенит встречается с Брюгге Зенит получает от Брюгге И шумят города Зениту хоть солнце, хоть вьюга ***т футболисты друг друга Манчестер, Тамбов или Брюгге - Им Зенит не забьет А Зенит не забьет никогда!
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Владислав Vlad
1607628795
Получать бабло за рейтинг? Прикольно.))) Может быть поэтому и не парились - всё уже сразу посчитали и решили не тратить силы на получение ещё пары-тройки лямов? Зачем 3 ляма и не чемпионство в РПЛ, если можно слиться, выиграть РПЛ, а в следующем году снова получить бабки за рейтинг.)) Отличная схема.)
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JI e x a
1607638097
это при том, что на 4 они заработали меньше 10 очков=))... слушайте, а так можно жить =)
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