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    Российские клубы заработали на групповой стадии еврокубков 95 миллионов

    Телеграм-канал «Кошелек», подсчитал доходы российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков.

    Самый большой заработок оказался у «Зенита», получит от УЕФА 34,3 миллиона евро. Практически всю эту сумму клуб заработал по историческому и базовому бонусам. Ничья в группе принесла «Зениту» 900 тысяч евро, маркетинговый пул – 590 тысяч.

    Доходы «Краснодара» оцениваются в 26,6 миллиона, «Локомотива» – примерно 26,3 миллиона, при чем 8,8 миллиона москвичи заработали благодаря своей позиции в рейтинге клубов ЛЧ. Что касается ЦСКА, до его премиальные составили 8,09 миллиона евро.

    • «Зенит» и «Локомотив» заняли в своих группах ЛЧ последние места и вылетели из еврокубков., «Краснодар» финишировал третьим и отправился в плей-офф Лиги Европы.
    • ЦСКА в ЛЕ занял последнее место в группе.

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    Источник: Meta.ru

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6902

      FanatSerj 10 минут назад

      Ещё и эти туда же, за что им такие деньги одна ЕДИНСТВЕННАЯ победа от Краснодара на всех.
      Где тут будем мотивация, главное попасть, а там хоть огнём всё гори, РПЛ важнее.
      Не обосновано баблом засыпают клубы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3242

      solodealer 40 минут назад

      Российские клубы заработали на групповой стадии еврокубков 95 миллионов
      ...А ПОТЕРЯЛИ 950...

      1
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      Рейтинг: +1323

      spam2009 47 минут назад

      Заработали своим очком

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13264

      derrik2000 49 минут назад

      Неймар стОит в два раза больше.

      1
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      Рейтинг: +3242

      solodealer > derrik2000 42 минуты назад

      ...и стоИт в два раза дольше))++

      0
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      Рейтинг: +2018

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Зенит на судей всё спустит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3242

      solodealer > СвинкаСправедливости 42 минуты назад

      Зенит на судей всё СПИШЕТ...
      СПУСТИТ на них Зюбо))++

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