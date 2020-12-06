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  • Балотелли продолжит карьеру в «Монце». Это клуб Галлиани и Берлускони

Балотелли продолжит карьеру в «Монце». Это клуб Галлиани и Берлускони

6 декабря 2020, 23:44
2

Итальянский нападающий Марио Балотелли подтвердил, что переходит в «Монцу».

«Я признателен президенту Берлускони и Адриано Галлиани за предоставленную возможность. Сделаю все возможное, чтобы помочь «Монце» подняться в Серию А», – сказал Балотелли.

Ожидается, что 30-летний футболист в понедельник пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.

  • Балотелли – свободный агент.
  • В прошлом сезоне форвард выступал за «Брешию» и забил пять голов в 19 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Источник: Goal.com
Италия Монца Балотелли Марио Галлиани Адриано Берлускони Сильвио
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1607289615
Из за своей дырявой головы не смог стать супер футболистом .
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Spinorr
1607410064
Может и Ваню Игнатьева туда можно пристроить?
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