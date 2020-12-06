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    Балотелли продолжит карьеру в «Монце». Это клуб Галлиани и Берлускони

    Итальянский нападающий Марио Балотелли подтвердил, что переходит в «Монцу».

    «Я признателен президенту Берлускони и Адриано Галлиани за предоставленную возможность. Сделаю все возможное, чтобы помочь «Монце» подняться в Серию А», – сказал Балотелли.

    Ожидается, что 30-летний футболист в понедельник пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.

    • Балотелли – свободный агент.
    • В прошлом сезоне форвард выступал за «Брешию» и забил пять голов в 19 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: Goal.com

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    06.12.2020 23:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5796

      САДЫЧОК 1 час назад

      Из за своей дырявой головы не смог стать супер футболистом .

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