Балотелли продолжит карьеру в «Монце». Это клуб Галлиани и Берлускони

Итальянский нападающий Марио Балотелли подтвердил, что переходит в «Монцу».

«Я признателен президенту Берлускони и Адриано Галлиани за предоставленную возможность. Сделаю все возможное, чтобы помочь «Монце» подняться в Серию А», – сказал Балотелли.

Ожидается, что 30-летний футболист в понедельник пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.