Балотелли продолжит карьеру в «Монце». Это клуб Галлиани и Берлускони

Итальянский нападающий Марио Балотелли подтвердил, что переходит в «Монцу».
«Я признателен президенту Берлускони и Адриано Галлиани за предоставленную возможность. Сделаю все возможное, чтобы помочь «Монце» подняться в Серию А», – сказал Балотелли.
Ожидается, что 30-летний футболист в понедельник пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.
- Балотелли – свободный агент.
- В прошлом сезоне форвард выступал за «Брешию» и забил пять голов в 19 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: Goal.com