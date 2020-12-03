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  • Моуринью – о еврокубках: «В плей-офф ЛЕ к нам присоединятся команды из ЛЧ. Никогда не был согласен с такой системой»

Моуринью – о еврокубках: «В плей-офф ЛЕ к нам присоединятся команды из ЛЧ. Никогда не был согласен с такой системой»

3 декабря 2020, 17:32
11

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков, при котором клубы из группового раунда Лиги чемпионов попадают в плей-офф Лиги Европы.

«В Лиге Европы мы сейчас участвуем в гонке. Мы одна из самых важных лошадей в этой гонке, и это нужно это признать.

Английская команда в Лиге Европы всегда является претендентом на победу, но в плей-офф к нам присоединятся другие важные команды. Никогда не был согласен с этой системой, но что есть, то есть. Восемь команд, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того, чтобы вернуться домой, будут играть в Лиге Европы, и это изменит ход соревнований», – высказал мнение Моуринью.\

  • «Тоттенхэм» занимает в группе ЛЕ второе место, набрав равное количество очков с лидирующим «Антверпеном».
  • Участие в ЛЕ гарантировал «Краснодар», занявший третье место в групповом раунде ЛЧ.

Источник: Evening Standart

Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

Лига Европы Лига чемпионов
Комментарии (11)
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FanatSerj
1607006366
Ну так играй в ЛЧ и ни каких проблем, а то сделал свой "любимый" турнир ЛЕ )))
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DeStar
1607007965
нууу таким образом престиж ЛЕ поднимается, если бы этих команд не было ,то даже из участников плей офф ЛЕ произнести названия половины команд с первого раза без ошибок хрен бы получилось.
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lordmrv
1607010279
Слушайте. а есть статистика, сколько раз команда выбывшая из ЛЧ, брала ЛЕ?
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koli4ka
1607013174
Жозе,чей-то философия твоя очень философическая,в аккурат,как и система плей-офф в Лиге Европы...
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Михаил_Боярский
1607045014
Ссыт?
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Закат ЕдРа
1607345233
Зенит с тобой солидарен. Поэтому занял досрочно четвёртое место в группе. Но зато как победили Урал. Это же фантастика)))
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