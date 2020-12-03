Моуринью – о еврокубках: «В плей-офф ЛЕ к нам присоединятся команды из ЛЧ. Никогда не был согласен с такой системой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков, при котором клубы из группового раунда Лиги чемпионов попадают в плей-офф Лиги Европы.

«В Лиге Европы мы сейчас участвуем в гонке. Мы одна из самых важных лошадей в этой гонке, и это нужно это признать.

Английская команда в Лиге Европы всегда является претендентом на победу, но в плей-офф к нам присоединятся другие важные команды. Никогда не был согласен с этой системой, но что есть, то есть. Восемь команд, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того, чтобы вернуться домой, будут играть в Лиге Европы, и это изменит ход соревнований», – высказал мнение Моуринью.\