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    Моуринью – о еврокубках: «В плей-офф ЛЕ к нам присоединятся команды из ЛЧ. Никогда не был согласен с такой системой»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков, при котором клубы из группового раунда Лиги чемпионов попадают в плей-офф Лиги Европы.

    «В Лиге Европы мы сейчас участвуем в гонке. Мы одна из самых важных лошадей в этой гонке, и это нужно это признать.

    Английская команда в Лиге Европы всегда является претендентом на победу, но в плей-офф к нам присоединятся другие важные команды. Никогда не был согласен с этой системой, но что есть, то есть. Восемь команд, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того, чтобы вернуться домой, будут играть в Лиге Европы, и это изменит ход соревнований», – высказал мнение Моуринью.\

    • «Тоттенхэм» занимает в группе ЛЕ второе место, набрав равное количество очков с лидирующим «Антверпеном».
    • Участие в ЛЕ гарантировал «Краснодар», занявший третье место в групповом раунде ЛЧ.

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    Источник: Evening Standart

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2289

      lordmrv 30 минут назад

      Слушайте. а есть статистика, сколько раз команда выбывшая из ЛЧ, брала ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +18468

      bset 1 час назад

      Ну если хочется соперников послабее, можно будет в следующем сезоне попытаться взять Лигу Конференций. Только какая значимость будет от такой победы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10189

      DeStar 1 час назад

      нууу таким образом престиж ЛЕ поднимается, если бы этих команд не было ,то даже из участников плей офф ЛЕ произнести названия половины команд с первого раза без ошибок хрен бы получилось.

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      Рейтинг: +6855

      FanatSerj 1 час назад

      Ну так играй в ЛЧ и ни каких проблем, а то сделал свой "любимый" турнир ЛЕ )))

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