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  • Экс-агент Аршавина: «Перед трансфером игрока в «Арсенал» меня отвезли в ФСБ и сказали: «Хотим, чтобы Андрей остался в России»

Экс-агент Аршавина: «Перед трансфером игрока в «Арсенал» меня отвезли в ФСБ и сказали: «Хотим, чтобы Андрей остался в России»

1 декабря 2020, 19:32
7

Деннис Лахтер, бывший агент Андрея Аршавина, рассказал, что в России не все хотели отъезда игрока за рубеж. По этому поводу представителя футболиста возили на Лубянку.

«Однажды ко мне домой в Москве пришeл полицейский и сказал: «Вас приглашают на встречу с ФСБ». Я подумал, что надо мной шутит друг. Но потом он показал своe удостоверение. Меня отвезли на Лубянку, в бывший офис КГБ. Я ждал два часа, и за это время ко мне никто не подошeл. Там была только камера, которая двигалась каждый раз, когда я поворачивал голову. Наконец в помещение зашeл один парень. Он сказал: «Деннис, мы знаем, что вы уже долгое время живeте за границей, но сейчас думаем об одной конкретной вещи: мы хотим, чтобы Андрей Аршавин остался в России». Это было похоже на «Рэмбо-4». Я думал: «Я в 2008 году или это Советский Союз 80-х?».

Когда мы приехали, у меня забрали ремень, шнурки, телефон и всe остальное. На протяжении шести часов никто не знал, где я нахожусь, в том числе моя беременная жена. Они сказали, что знают, где живeт моя мать, и хотят «убедиться, что с ней всe в порядке», поэтому мне стоит дважды подумать, прежде чем что-то делать. Когда я наконец вышел оттуда, я был очень зол. Но я подумал: «Я умру, но сделаю всe, чтобы увезти Аршавина из России», – цитирует Лахтера «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.

  • Аршавин принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.
  • Он провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
  • Игрок брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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raritet
1606842690
Да ладно, рассказывать про свое геройство...
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general.lizyukov
1606845991
Настало время ах...ных историй ))))
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alp
1606848548
попахивает п и з д е ж о м
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Korsar_03
1606849206
"Но я подумал: «Я умру, но сделаю всe, чтобы увезти Аршавина из России». Ага, как же. Если бы контора его реально прессанула, то таких мыслей у него не возникло бы.
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Владислав Vlad
1606850303
Я посмеялся.))) Оказывается среди агентов есть революционеры???))) А чё 11 лет молчал? Умирал что ли?))))))))
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СССР 1985
1606861617
То что не хотели отпускать АСА - это чистая правда.
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Lester84
1606902229
Ой-ой-ой, прямо сакральная жертва. Че ж он рассказывает это спустя 12 лет, когда уже никому не интересны ни Аршавин, ни сам Лахтер?
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