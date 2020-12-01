Экс-агент Аршавина: «Перед трансфером игрока в «Арсенал» меня отвезли в ФСБ и сказали: «Хотим, чтобы Андрей остался в России»

Деннис Лахтер, бывший агент Андрея Аршавина, рассказал, что в России не все хотели отъезда игрока за рубеж. По этому поводу представителя футболиста возили на Лубянку.

«Однажды ко мне домой в Москве пришeл полицейский и сказал: «Вас приглашают на встречу с ФСБ». Я подумал, что надо мной шутит друг. Но потом он показал своe удостоверение. Меня отвезли на Лубянку, в бывший офис КГБ. Я ждал два часа, и за это время ко мне никто не подошeл. Там была только камера, которая двигалась каждый раз, когда я поворачивал голову. Наконец в помещение зашeл один парень. Он сказал: «Деннис, мы знаем, что вы уже долгое время живeте за границей, но сейчас думаем об одной конкретной вещи: мы хотим, чтобы Андрей Аршавин остался в России». Это было похоже на «Рэмбо-4». Я думал: «Я в 2008 году или это Советский Союз 80-х?».

Когда мы приехали, у меня забрали ремень, шнурки, телефон и всe остальное. На протяжении шести часов никто не знал, где я нахожусь, в том числе моя беременная жена. Они сказали, что знают, где живeт моя мать, и хотят «убедиться, что с ней всe в порядке», поэтому мне стоит дважды подумать, прежде чем что-то делать. Когда я наконец вышел оттуда, я был очень зол. Но я подумал: «Я умру, но сделаю всe, чтобы увезти Аршавина из России», – цитирует Лахтера «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.