Bobsoccer: Караваев не сыграет в Брюгге, участие Дзюбы под вопросом

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не сможет сыграть в матче пятого тура группы Лиги чемпионов против «Брюгге». Он еще не восстановился от травмы, пишет источник.
Нападающий Артем Дзюба травмировался в последнем матче РПЛ против «Арсенала» (0:0). Он пройдет обследование, и после него будет принято решение об участии во встрече в Бельгии.
В то же время к игре готов Дуглас Сантос.
- Из-за дисквалификации матч с «Брюгге» пропустит Деян Ловрен.
- Матч состоится 2 декабря.
- «Зенит» идет в группе последним.
Источник: Bobsoccer