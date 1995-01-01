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    Bobsoccer: Караваев не сыграет в Брюгге, участие Дзюбы под вопросом

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не сможет сыграть в матче пятого тура группы Лиги чемпионов против «Брюгге». Он еще не восстановился от травмы, пишет источник.

    Нападающий Артем Дзюба травмировался в последнем матче РПЛ против «Арсенала» (0:0). Он пройдет обследование, и после него будет принято решение об участии во встрече в Бельгии.

    В то же время к игре готов Дуглас Сантос.

    • Из-за дисквалификации матч с «Брюгге» пропустит Деян Ловрен.
    • Матч состоится 2 декабря.
    • «Зенит» идет в группе последним.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11270

      alarm 1 час назад

      и без них выиграем.

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