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Жирков – о возрасте: «Пока тянем, вроде ничего»

29 ноября 2020, 01:31
15

Футболист «Зенита» Юрий Жирков в свои 37 лет убежден, что еще способен выдерживать уровень РПЛ. Об этом он сказал в перерыве матча 16-го тура против «Арсенала» (0:0).

«Наверное, это пятый для меня матч через три дня на четвертый. Тяжело играть постоянно. Уже возраст, но пока тянем, вроде ничего», – сказал Жирков.

  • «Зенит» не может победить в 3 матчах подряд.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • 37-летний Жирков принял участие в 20 матчах текущего сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (15)
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Plyash
1606606756
Давай Юра,тяни.Для России ты штучный товар.
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CSKA471
1606633185
Один из немногих
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Dinamikk
1606634781
левый крайний олдскул, Жирок красавчик, это вам не молодые нытики)))
Ответить
Боцман59rus
1606634954
С,ь,е,б,и из сборной обморок ирасскажи жене о том что солнце больше земли
Ответить
vladik12
1606636004
Таких уже не делают.
Ответить
ALEX ML
1606639763
Слово ничего как раз
Ответить
Psih86
1606639859
Здесь не Юра герой, а чемпионат у нас позорный...
Ответить
Снег
1606643825
Юра - Ничего - ЭТО ПУСТОЕ место. Ты и есть уже оно.
Ответить
ySS
1606645768
Юрок хоть и играет всегда за супостатов, кроме в сборной, но уважения заслуживает.
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zigbert
1606678234
Такая уж у нас РПЛ. Что не играть пока востребован.
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