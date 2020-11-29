Жирков – о возрасте: «Пока тянем, вроде ничего»

Футболист «Зенита» Юрий Жирков в свои 37 лет убежден, что еще способен выдерживать уровень РПЛ. Об этом он сказал в перерыве матча 16-го тура против «Арсенала» (0:0).

«Наверное, это пятый для меня матч через три дня на четвертый. Тяжело играть постоянно. Уже возраст, но пока тянем, вроде ничего», – сказал Жирков.

«Зенит» не может победить в 3 матчах подряд.

Команда лидирует в РПЛ.

37-летний Жирков принял участие в 20 матчах текущего сезона.