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    Жирков – о возрасте: «Пока тянем, вроде ничего»

    Футболист «Зенита» Юрий Жирков в свои 37 лет убежден, что еще способен выдерживать уровень РПЛ. Об этом он сказал в перерыве матча 16-го тура против «Арсенала» (0:0).

    «Наверное, это пятый для меня матч через три дня на четвертый. Тяжело играть постоянно. Уже возраст, но пока тянем, вроде ничего», – сказал Жирков.

    • «Зенит» не может победить в 3 матчах подряд.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • 37-летний Жирков принял участие в 20 матчах текущего сезона.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4299

      playsh 1 час назад

      Давай Юра,тяни.Для России ты штучный товар.

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