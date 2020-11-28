Жирков – о возрасте: «Пока тянем, вроде ничего»

Давай Юра,тяни.Для России ты штучный товар.
Футболист «Зенита» Юрий Жирков в свои 37 лет убежден, что еще способен выдерживать уровень РПЛ. Об этом он сказал в перерыве матча 16-го тура против «Арсенала» (0:0).
«Наверное, это пятый для меня матч через три дня на четвертый. Тяжело играть постоянно. Уже возраст, но пока тянем, вроде ничего», – сказал Жирков.
- «Зенит» не может победить в 3 матчах подряд.
- Команда лидирует в РПЛ.
- 37-летний Жирков принял участие в 20 матчах текущего сезона.
«Тяжело играть постоянно, все-таки уже возраст. Но пока тянем, вроде, ничего». pic.twitter.com/JfRAWNKzCF— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2020