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    Николич: «Футболисты – счастливые люди, потому что делают то, что любят»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, почему футболистам важно сохранять страсть к игре и не думать о деньгах.

    «У нас задача, работа. Мы не можем жаловаться, потому что нормальные люди так же идут на фабрики, на свою работу. Каждое утро встают в шесть-семь часов, а зарабатывают не так, как футболисты.

    Самое важное – мы счастливые люди, потому что делаем то, что любим. Это самое важное в жизни. Об этом мы мечтаем в детстве. Если потеряешь эту страсть и будешь думать только о деньгах – это плохой путь. Без страсти не бывает футбола», – сказал Николич в интервью пресс-службе «Локо».

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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