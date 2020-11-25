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  • Петржела – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Друзья опять будут надо мной смеяться»

Петржела – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Друзья опять будут надо мной смеяться»

25 ноября 2020, 11:36
16

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий после поражения петербургской команды от «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Не удивлен сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что «Зенит» не сможет обыграть «Лацио» – так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев. Мне не нравится игра «Зенита». Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе – настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?

«Зенит» играет так, как умеет. Команда попросту недозрела для выступлений в Лиге чемпионов. Семак – хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он еще будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. «Зенит» в очередной раз займет четвертое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но «Зениту» нужен сильный и опытный тренер», – сказал Петржела.

  • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
  • Команда занимает последнее место в группе F.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (16)
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Rabinovi_ch
1606295281
Всё по факту сказал! Если хочется автобусов, то лучше взять Бердыева!
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neveldomha
1606296293
Как бы то ни было Зенит тогда показывал отличный атакующий футбол, но суть то в том, что с Петржелой он не стал чемпионом. Да и в команде на тот момент было 11 легионеров и российская молодежь была совсем другого качества. Я бы не стал так категорично высказываться в адрес своего коллеги, при столь скромных собственных результатах.
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mamba9090909
1606298051
Не себя ли ты имеешь ввиду, в виде сильного тренера, пан Петржела? Будучи тренером Зенита ты громил всех? Или как? Что то я не помню чемпиона РПЛ, пана Петржелу.
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DOCTOR PENALTY
1606301246
Эти слова могут стать отрезвляющим душем.*
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Давид59
1606301856
Я тоже за то, чтобы Семака поблагодарить и отправить куда-нибудь (например назад в Уфу)
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Валерий1965
1606310700
А сам Петержела хоть что-то с кем-то завоевал? Не помню его достижений)
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vmonomah17
1606317731
Именно Петржела создал тот зенит с кержаковым, аршавиным, денисовым и малафеевым.
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fhnv
1606333448
И без тебя знаем ,что тренер другой нужен и Медведя убрать за одно
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