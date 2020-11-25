Петржела – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Друзья опять будут надо мной смеяться»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий после поражения петербургской команды от «Лацио» в Лиге чемпионов.

«Не удивлен сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что «Зенит» не сможет обыграть «Лацио» – так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев. Мне не нравится игра «Зенита». Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе – настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?

«Зенит» играет так, как умеет. Команда попросту недозрела для выступлений в Лиге чемпионов. Семак – хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он еще будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. «Зенит» в очередной раз займет четвертое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но «Зениту» нужен сильный и опытный тренер», – сказал Петржела.