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    Петржела – о выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Друзья опять будут надо мной смеяться»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий после поражения петербургской команды от «Лацио» в Лиге чемпионов.

    «Не удивлен сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что «Зенит» не сможет обыграть «Лацио» – так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев. Мне не нравится игра «Зенита». Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе – настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?

    «Зенит» играет так, как умеет. Команда попросту недозрела для выступлений в Лиге чемпионов. Семак – хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он еще будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. «Зенит» в очередной раз займет четвертое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но «Зениту» нужен сильный и опытный тренер», – сказал Петржела.

    • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
    • Команда занимает последнее место в группе F.

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    Источник: «Чемпионат»

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