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  • Семак: «Не считаю провалом то, что «Зенит» второй раз подряд не может выйти из группы. Это реалии»

Семак: «Не считаю провалом то, что «Зенит» второй раз подряд не может выйти из группы. Это реалии»

25 ноября 2020, 09:19
80

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

– Пропустили после дальних ударов, позволили «Лацио» играть в привычной манере на контратаках. После второго мяча стало сложнее, хотя достаточно быстро смогли вернуться в игру.

Второй тайм начался неудачно, с пенальти, дальше старались, но, к сожалению, не смогли приблизиться по счету. Абсолютно заслуженная победа «Лацио». К сожалению, не смогли добиться нужного результата.

– «Зенит» во второй раз не может выйти из группы. Как вы считаете, это можно назвать провалом?

– Нет, не считаю. Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком – чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех.

– Если говорить про качество игры, а не результат, то можете сравнить эту Лигу чемпионов с прошлой? И если оно хуже, то в чем причина?

– На поверхности: изменение лимита, ситуация с большим числом травмированных игроков. В итоге у нас очень ограничен выбор состава. В прошлом году была вариативность, защитники у нас еще были. Могли проводить замены и подбирать состав немного по-другому. В этом розыгрыше такой возможности не было.

– Со стороны показалось, что ваши защитники часто проигрывали в единоборствах один в один. Согласны? Почему?

– Согласен, это связано с тем, что выбор защитников у нас невелик. Уровень мастерства игроков «Лацио» достаточно высок, чтобы переигрывать в моментах, связанных с единоборствами.

  • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
  • Клуб не побеждает на выезде в еврокубках 14 матчей подряд.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (80)
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"supermax"
1606286019
40 мультов за малкома... Вот реалии
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1606286191
Реалии твой низкий тренерский уровень и купленное судейство в РПЛ.
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maior-60
1606286416
В Европе никак не использовать админресурс и карманных судеек. Почему молчит хвастун Медведев?
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panmon
1606286571
При чём тут выход из группы!? Позор как вы играете
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Кинстифа
1606287032
Я еще в том году писал и в этом повторю: Как к обычному человеку, испытываешь симпатию, НО как тренер... он так и остался на уровне Уфы. Зениту нужен сильный тренер... Все бы от этого выиграли...
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general.lizyukov
1606287625
Как будто со старой синьорой играли. Это Лацио, Богданыч!!! Середняк итальянский, что ты несешь? Или, кроме как баблом убивать, усиливать игру не можете?
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zra78
1606291822
Никто так не умеет играть в футбол, как мы не умеем!
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Боцман59rus
1606293327
Нечего заранее визжать на каждом углу год за годом, что все проходные и прыгать от радости узнав результаты жеребьевки,тогда и реакция от ваших регулярны обсеров у общественности будет адекватной. Хотя Семак последний кого хочется обвинять в этом пиаре, он просто тренер плохой. Вся злость и беда идёт от вашей охеревшей от безнаказанности глуповатой верхушки, которая далека от спорта чуть дальше чем земля от светила, надеюсь Валодька не вечен, в политическом смысле конечно, здоровья ему
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NewLife
1606294491
Конечно не провал. Сейчас канделака и ее шайка все объяснят и похвалят громадную тренерскую работу и потрясающую игру синита, несмотря на происки империалистов.
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JTherry
1606299152
что-то не сходятся у Семака и Миллера задачи на сезон в ЛЧ: один бубнит, что законное 4 место в группе "не провал", а другой поет, что зенит "должен играть в финале ЛЧ"))) ну и, конечно, отмазки типа: "изменение лимита... у нас очень ограничен выбор состава... лидеры, которые почти не тренировались"... а комментаторы с матч-ТВ даже ставки делали в пользу побед зенита, подпевая "кормильцу Миллеру"... в итоге - у четырех команд к 4-му туру ни одной победы!(( позор!!!
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