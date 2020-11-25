Семак: «Не считаю провалом то, что «Зенит» второй раз подряд не может выйти из группы. Это реалии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

– Пропустили после дальних ударов, позволили «Лацио» играть в привычной манере на контратаках. После второго мяча стало сложнее, хотя достаточно быстро смогли вернуться в игру.

Второй тайм начался неудачно, с пенальти, дальше старались, но, к сожалению, не смогли приблизиться по счету. Абсолютно заслуженная победа «Лацио». К сожалению, не смогли добиться нужного результата.

– «Зенит» во второй раз не может выйти из группы. Как вы считаете, это можно назвать провалом?

– Нет, не считаю. Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком – чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех.

– Если говорить про качество игры, а не результат, то можете сравнить эту Лигу чемпионов с прошлой? И если оно хуже, то в чем причина?

– На поверхности: изменение лимита, ситуация с большим числом травмированных игроков. В итоге у нас очень ограничен выбор состава. В прошлом году была вариативность, защитники у нас еще были. Могли проводить замены и подбирать состав немного по-другому. В этом розыгрыше такой возможности не было.

– Со стороны показалось, что ваши защитники часто проигрывали в единоборствах один в один. Согласны? Почему?

– Согласен, это связано с тем, что выбор защитников у нас невелик. Уровень мастерства игроков «Лацио» достаточно высок, чтобы переигрывать в моментах, связанных с единоборствами.