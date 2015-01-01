Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Семак: «Не считаю провалом то, что «Зенит» второй раз подряд не может выйти из группы. Это реалии»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

    – Пропустили после дальних ударов, позволили «Лацио» играть в привычной манере на контратаках. После второго мяча стало сложнее, хотя достаточно быстро смогли вернуться в игру.

    Второй тайм начался неудачно, с пенальти, дальше старались, но, к сожалению, не смогли приблизиться по счету. Абсолютно заслуженная победа «Лацио». К сожалению, не смогли добиться нужного результата.

    – «Зенит» во второй раз не может выйти из группы. Как вы считаете, это можно назвать провалом?

    – Нет, не считаю. Это реалии. Учитывая состояние наших лидеров, которые почти не тренировались. Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком – чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех.

    – Если говорить про качество игры, а не результат, то можете сравнить эту Лигу чемпионов с прошлой? И если оно хуже, то в чем причина?

    – На поверхности: изменение лимита, ситуация с большим числом травмированных игроков. В итоге у нас очень ограничен выбор состава. В прошлом году была вариативность, защитники у нас еще были. Могли проводить замены и подбирать состав немного по-другому. В этом розыгрыше такой возможности не было.

    – Со стороны показалось, что ваши защитники часто проигрывали в единоборствах один в один. Согласны? Почему?

    – Согласен, это связано с тем, что выбор защитников у нас невелик. Уровень мастерства игроков «Лацио» достаточно высок, чтобы переигрывать в моментах, связанных с единоборствами.

    • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
    • Клуб не побеждает на выезде в еврокубках 14 матчей подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:19
    Комментарии72
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5448

      NewLife 7 минут назад

      Конечно не провал. Сейчас канделака и ее шайка все объяснят и похвалят громадную тренерскую работу и потрясающую игру синита, несмотря на происки империалистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18266

      bset 7 минут назад

      А потом все будут кричать, какие высокие цели Зенит ставит в Европе, в ближайшие лет 10 надо Лигу Чемпионов взять. А в это время главный тренер команды говорит, что ничего страшного, что постоянно проигрываем. А вообще, надеюсь мы скатимся в рейтинге лиг место этак на 20-е, чтобы у нас была только одна команда в ЛЧ и та начинала с отбора. Может тогда зашевелятся идиоты в РФС, которые мало того, что ничего полезного не сделали, так еще и лимитами всякими только ухудшают ситуацию. Не будь этих дебильных ограничений, рынок давно бы все разрулил, но нет - надо было искусственно поднять ценность россиян в России. Только вы забыли, что их ценность в Европе не изменилась от этого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5448

      NewLife 9 минут назад

      Очень напоминает сопли черчеса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2929

      mamba9090909 13 минут назад

      Да, это реалии РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19244

      Боцман59rus 26 минут назад

      Нечего заранее визжать на каждом углу год за годом, что все проходные и прыгать от радости узнав результаты жеребьевки,тогда и реакция от ваших регулярны обсеров у общественности будет адекватной. Хотя Семак последний кого хочется обвинять в этом пиаре, он просто тренер плохой. Вся злость и беда идёт от вашей охеревшей от безнаказанности глуповатой верхушки, которая далека от спорта чуть дальше чем земля от светила, надеюсь Валодька не вечен, в политическом смысле конечно, здоровья ему

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16763

      silver29 > Боцман59rus 22 минуты назад

      К сожалению ты прав, в стране все построено на очковтирательстве и обмане и не только в спорте, а спорт это продолжение политики, вон сочинская олимпиада с ее дутыми достижениями по тихому слита в канализацию. Тут же один пис... про три варианта вакцины и миротворцев Карабаха (((((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1421

      CSKA471 42 минуты назад

      рпл, рпл, рпл-тарататата

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43323

      portero 48 минут назад

      Близнец Черчесова, Семак присосался не оторвать от кормушки...
      Как у нас в Краснодаре травмы постоянно, может чего не так с медиками и нагрузками????? ну тренеры конечно у нас супера, вечно подающие надежды.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1993

      Дедуктор > portero 4 минуты назад

      Зато у вас тренеры бюджетные. Практически, самоучки. Нигде, никогда и ни у кого серьезно не учившиеся. Экономика должна быть экономной, паньмаишь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      vsolon 50 минут назад

      каков тренер такая и команда....если можно назвать этот сброд командой...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26865

      zra78 51 минуту назад

      Никто так не умеет играть в футбол, как мы не умеем!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1993

      Дедуктор 1 час назад

      Семаку не хватает всего лишь двух вещей чтобы иметь успех с Зенитом..
      1) Амбиций, проявляющихся в жесткости требований к игрокам. 2) тактического разнообразия в игровых построениях.
      Если нет ни того, ни другого, то такому "специалисту" надо ставить диагноз "профнепригоден".
      Изыщет ли Богданыч ресурсы к реализации вышеозначенного - ключевой момент в его тренерской карьере.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4886

      "supermax" > Дедуктор 51 минуту назад

      в чемпе и кубке ему эти вещи не нужны для успеха))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6893

      Вомбат > "supermax" 24 минуты назад

      Там они ему тоже понадобятся, если соперники будут в порядке. Но ни того ни другого у него нет -- тактически и в плане выбора состава он асболютно предсказуем и осторожен до трусости. Два чемпионата он выиграл из-за болезни роста в ЦСКА и внутренней грызни в Локо и Спартаке. Третий выиграть, судя по всему, не получится. Летом он уедет со всем своим веганским семейством куда-нибудь в Тулу. А сейчас будет очередное последнее место в группе ЛЧ.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80739
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru