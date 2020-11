Рамос и Бензема не попали в заявку «Реала» на матч с «Интером»

Защитник Серхио Рамос и форвард Карим Бензема не попали в заявку «Реала» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Помимо них в Милан по разным причинам не полетели Эдер Милитао, Лука Йович, Федерико Вальверде и Альваро Одриосола.

Our 21-man squad for the match against @Inter!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/6qRf2gYxGS