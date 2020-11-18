Упамекано в январе может перейти в клуб АПЛ за 45 миллионов. На защитника претендует «Ливерпуль»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Кристиана Фалька, в январе француз может стать объектом внимания нескольких команд Английской Премьер-лиги.
Также Фальк сообщает, что претендовавшая на защитника «Бавария» отказалась от кандидатуры Упамекано из-за слишком большой суммы отступных – 45 миллионов евро.
- По информации Sunday World, Упамекано – главная трансферная цель «Ливерпуля».
- Желание Клоппа обосновано тем, что Вирджил ван Дейк может не сыграть до следующего сезона.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
Немецкий спортивный журналист издательства Bild. Аудитория в твиттере - 236 тысяч подписчиков.