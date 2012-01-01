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    Упамекано в январе может перейти в клуб АПЛ за 45 миллионов. На защитника претендует «Ливерпуль»

    Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, в январе француз может стать объектом внимания нескольких команд Английской Премьер-лиги.

    Также Фальк сообщает, что претендовавшая на защитника «Бавария» отказалась от кандидатуры Упамекано из-за слишком большой суммы отступных – 45 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Немецкий спортивный журналист издательства Bild. Аудитория в твиттере - 236 тысяч подписчиков.

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