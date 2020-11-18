Упамекано в январе может перейти в клуб АПЛ за 45 миллионов. На защитника претендует «Ливерпуль»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Кристиана Фалька, в январе француз может стать объектом внимания нескольких команд Английской Премьер-лиги.

Также Фальк сообщает, что претендовавшая на защитника «Бавария» отказалась от кандидатуры Упамекано из-за слишком большой суммы отступных – 45 миллионов евро.