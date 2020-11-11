ФНЛ. «Томь» Кержакова победила «Енисей», «Спартак-2» – «Шинник» и другие результаты

«Нижний Новгород» упрочил лидерство в ФНЛ. В очередном туре команда Роберта Евдокимова справилась с «Чертаново».

«Торпедо» Сергея Игнашевича разгромило «Факел». «Балтика» потерпела третье поражение подряд.

Первенство ФНЛ. 21-й тур

Краснодар-2 (Краснодар) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кутовой, 38; 1:1 – Литвинов, 40 (в свои ворота).

Велес (Москва) – Алания (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Баев, 15; 1:1 – Магомедов, 29.

Акрон (Тольятти) – Волгарь (Астрахань) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Воробьев, 15 (с пенальти); 0:2 – Локтионов, 23; 0:3 – Лобкарев, 41.

Удаления: Иванников, 45 (вторая ж.к.) – нет.

Енисей (Красноярск) – Томь (Томск) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Шалаев, 82.

Текстильщик (Иваново) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Морозов, 12.

Нижний Новгород – Чертаново (Москва) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Сулейманов, 5; 1:1 – Рудковский, 10; 1:2 – Завезен, 34; 2:2 – Калинский, 42; 3:2 – Сулейманов, 74.

Оренбург – Иртыш (Омск) – 0:0

Чайка (Песчанокопское) – Динамо (Брянск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Савичев, 20 (с пенальти).

Шинник (Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бакалюк, 12; 1:1 – Самодин, 36; 1:2 – Шильцов, 83.

Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лебеденко, 42; 2:0 – Нетфуллин, 53; 3:0 – Калмыков, 60; 3:1 – Никитин, 68; 4:1 – Евдокимов, 70.

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