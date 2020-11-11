Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    ФНЛ. «Томь» Кержакова победила «Енисей», «Спартак-2» – «Шинник» и другие результаты

    «Нижний Новгород» упрочил лидерство в ФНЛ. В очередном туре команда Роберта Евдокимова справилась с «Чертаново».

    «Торпедо» Сергея Игнашевича разгромило «Факел». «Балтика» потерпела третье поражение подряд.

    Первенство ФНЛ. 21-й тур

    Краснодар-2 (Краснодар) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кутовой, 38; 1:1 – Литвинов, 40 (в свои ворота).

    Велес (Москва) – Алания (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Баев, 15; 1:1 – Магомедов, 29.

    Акрон (Тольятти) – Волгарь (Астрахань) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Воробьев, 15 (с пенальти); 0:2 – Локтионов, 23; 0:3 – Лобкарев, 41.

    Удаления: Иванников, 45 (вторая ж.к.) – нет.

    Енисей (Красноярск) – Томь (Томск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Шалаев, 82.

    Текстильщик (Иваново) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Морозов, 12.

    Нижний Новгород – Чертаново (Москва) – 3:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 5; 1:1 – Рудковский, 10; 1:2 – Завезен, 34; 2:2 – Калинский, 42; 3:2 – Сулейманов, 74.

    Оренбург – Иртыш (Омск) – 0:0

    Чайка (Песчанокопское) – Динамо (Брянск) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Савичев, 20 (с пенальти).

    Шинник (Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бакалюк, 12; 1:1 – Самодин, 36; 1:2 – Шильцов, 83.

    Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лебеденко, 42; 2:0 – Нетфуллин, 53; 3:0 – Калмыков, 60; 3:1 – Никитин, 68; 4:1 – Евдокимов, 70.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2020 23:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80438
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru