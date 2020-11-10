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«Аталанта» – о Миранчуке: «Мастер дебютов»

10 ноября 2020, 00:17
1

Пресс-служба «Аталанты» отметила, что новичок команды Алексей Миранчук забивал гол в дебютном матче как в Лиге чемпионов, так и в Серии А.

  • В сентябре клуб купил россиянина за 14,5 миллиона евро.
  • Хавбек впервые сыграл за бергамцев в игре ЛЧ против «Мидтьюлланда» и отличился через девять минут после выхода на замену.
  • В минувшее воскресенье состоялся дебют Миранчука в чемпионате Италии – он появился на поле во втором тайме матча с «Интером» и также поразил ворота соперника.

«Мастер дебютов», – говорится в публикации «Аталанты» в твиттере с прикрепленной фотографией Алексея.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Аталанты»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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Нам не нужен такой футбол
1604964203
Не дебютов мастер, а просто красавчик, Алексей, Лёха, брат, .....
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