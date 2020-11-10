«Аталанта» – о Миранчуке: «Мастер дебютов»

Пресс-служба «Аталанты» отметила, что новичок команды Алексей Миранчук забивал гол в дебютном матче как в Лиге чемпионов, так и в Серии А.
- В сентябре клуб купил россиянина за 14,5 миллиона евро.
- Хавбек впервые сыграл за бергамцев в игре ЛЧ против «Мидтьюлланда» и отличился через девять минут после выхода на замену.
- В минувшее воскресенье состоялся дебют Миранчука в чемпионате Италии – он появился на поле во втором тайме матча с «Интером» и также поразил ворота соперника.
«Мастер дебютов», – говорится в публикации «Аталанты» в твиттере с прикрепленной фотографией Алексея.
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Источник: Официальный твиттер «Аталанты»