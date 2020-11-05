Аршавин: «Предложений стать спортивным директором «Зенита» мне не поступало»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отрицает, что руководство клуба может назначить его на пост спортивного директора.

– Ходят ли разговоры о том, что летом вы станете спортивным директором вместо Хавьера Рибалты? И как к этому относиться?

– Относитесь спокойно, потому что предложений мне не поступало, а Хавьер работает достаточно квалифицированно и, как мне кажется, руководство им довольно.