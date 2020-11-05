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    Аршавин: «Предложений стать спортивным директором «Зенита» мне не поступало»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отрицает, что руководство клуба может назначить его на пост спортивного директора.

    – Ходят ли разговоры о том, что летом вы станете спортивным директором вместо Хавьера Рибалты? И как к этому относиться?

    – Относитесь спокойно, потому что предложений мне не поступало, а Хавьер работает достаточно квалифицированно и, как мне кажется, руководство им довольно.

    • Аршавин сейчас занимает пост директора департамента по развитию молодежного футбола «Зенита».
    • Он завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
    • После этого экс-хавбек тренировал команду «Зенита» 2004 года рождения и работал советником генерального директора по молодежному футболу.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: -121

      Alex_MI_5 3 минуты назад

      Правильно, они лучше какому-нибудь афробразильянцу будут наворованные денежки отстегивать, чем собственному воспитаннику и лучшему игроку. Стыдно за таких подлых людишек

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      Рейтинг: +2308

      Genz 24 минуты назад

      Аршавин: «Предложений стать спортивным директором «Зенита» мне не поступало.
      Президентом России мне тоже не поступало. Поступило предложение мыть сортиры на Зенит арене. Надо подумать

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      Рейтинг: +1801

      Бриг 36 минут назад

      Лишь бы написать хоть что-то, чтобы я так вот повелся и откликнулся. Идиот.

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