Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Фернандес – лучший крайний защитник в России»

3 ноября 2020, 14:25
10

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что игрок ЦСКА Марио Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Футболист выступает за сборную России.

«Так получилось, что Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Роль латераля в современном футболе колоссальна. Это системообразующий игрок для ЦСКА, хотя забивает нечасто», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.

  • В сезоне РПЛ Фернандес провел 12 матчей, сделал результативный пас.
  • Рынок оценивает натурализованного бразильца в 22 миллиона евро.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Уткин Василий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Олег1204
1604402985
Ктож спорит, очень одаренный но без амбиций. Иначе бы где нибудь в серии а гонял
Ответить
Cules2013
1604406606
Да как бы все заметили за столько-то лет. К чему это сказано сейчас?
Ответить
СвинкаСправедливости
1604406886
Мне он перестал нравиться пару лет назад, особенно после истории с локтями...
Ответить
Синитсосит
1604408652
у нас в стране нет норм футболистов если что, а выбирать лучших из худших это такое се занятие, сравнить его с двумя крайними в Баварии, канадец Девис и немец Киммих, вот игроки, а это чё, пшик, смысл от его крутости в нашем позорном чемпике, его и купить то очереди нет, даже маломальски зашквар европы, не нужен он никому
Ответить
Боцман59rus
1604414960
Сильно сдал , но все равно лучший, это показатель нашего супер чемпа
Ответить
aleks 265814
1604417158
Вася ты не прав ,лучший Айртон
Ответить
Nerlinger
1604422805
кто этого Бредня-дурачка ещё публиковать вздумал??? Зачем???
Ответить
dimag
1604428912
Вася , как всегда , в лоб режет правду матку - лучший крайний защитник из русских - бразилец.
Ответить
Главные новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
6
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Все новости
Все новости
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
1
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+