Уткин: «Фернандес – лучший крайний защитник в России»

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что игрок ЦСКА Марио Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Футболист выступает за сборную России.
«Так получилось, что Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Роль латераля в современном футболе колоссальна. Это системообразующий игрок для ЦСКА, хотя забивает нечасто», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.
- В сезоне РПЛ Фернандес провел 12 матчей, сделал результативный пас.
- Рынок оценивает натурализованного бразильца в 22 миллиона евро.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.
Источник: Бомбардир.ру