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    Уткин: «Фернандес – лучший крайний защитник в России»

    Видеоблогер Василий Уткин убежден, что игрок ЦСКА Марио Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Футболист выступает за сборную России.

    «Так получилось, что Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Роль латераля в современном футболе колоссальна. Это системообразующий игрок для ЦСКА, хотя забивает нечасто», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.

    • В сезоне РПЛ Фернандес провел 12 матчей, сделал результативный пас.
    • Рынок оценивает натурализованного бразильца в 22 миллиона евро.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1881

      СвинкаСправедливости 9 минут назад

      Мне он перестал нравиться пару лет назад, особенно после истории с локтями...

      0
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      Рейтинг: +10735

      Cules2013 14 минут назад

      Да как бы все заметили за столько-то лет. К чему это сказано сейчас?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2485

      Puddle 38 минут назад

      О! Жирновася умеет не чушь говорить????

      4
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      Рейтинг: +1038

      elessar arnor > Puddle 32 минуты назад

      подобные тебе ничего больше не замечают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      Олег1204 1 час назад

      Ктож спорит, очень одаренный но без амбиций. Иначе бы где нибудь в серии а гонял

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