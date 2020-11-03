Уткин: «Фернандес – лучший крайний защитник в России»

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что игрок ЦСКА Марио Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Футболист выступает за сборную России.

«Так получилось, что Фернандес – лучший крайний защитник в стране. Роль латераля в современном футболе колоссальна. Это системообразующий игрок для ЦСКА, хотя забивает нечасто», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.