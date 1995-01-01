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    Мешков получил назначение на матч «Зальцбург» – «Бавария». Он будет ассистентом VAR

    Российский судья Виталий Мешков будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург»«Бавария».

    Мешков назначен на матч в качестве помощника видеоассистента рефери (VAR). Главный арбитр встречи – голландец Данни Маккели.

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    Источник: сайт УЕФА

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