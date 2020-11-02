Мешков получил назначение на матч «Зальцбург» – «Бавария». Он будет ассистентом VAR

Российский судья Виталий Мешков будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» – «Бавария».
Мешков назначен на матч в качестве помощника видеоассистента рефери (VAR). Главный арбитр встречи – голландец Данни Маккели.
- В субботу, 31 октября, Мешков был главным арбитром матча 13-го утра РПЛ «Спартак» – «Ростов» (0:1).
- На 75-й минуте Виталий Мешков показал вторую желтую карточку Деннису Хаджикадуничу за фол на Александре Соболеве.
- «Зальцбург» и «Бавария» – соперники «Локомотива» по группе А.
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Источник: сайт УЕФА